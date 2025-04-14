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"Вийшли з-під контролю": Трамп розлютився і погрожує CBS після інтерв’ю Зеленського

Руслана Заклінська
14 квітня 2025, 12:28
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Президент США закликав накласти максимальні штрафи на канал за його "незаконну і протиправну поведінку".
'Вийшли з-під контролю': Трамп розлютився і погрожує CBS після інтерв’ю Зеленського
Трамп вимагає покарання для CBS через сюжет про Україну та Гренландію / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот

Головне:

  • Трамп розкритикував програму "60 Minutes" телеканалу CBS за сюжет про Україну та Гренландію
  • Трамп стверджує, що CBS часто згадує його ім’я в принизливому і наклепницькому контексті
  • Канал вийшов з-під контролю і має "заплатити велику ціну"

Президент США Дональд Трамп розкритикував програму "60 Minutes" телеканалу CBS після виходу сюжету про Україну та Гренландію. Американський лідер вважає, що канал вийшов з-під контролю і "повинен заплатити велику ціну" за його переслідування. Про це Трамп повідомив у соцмережі Thruth Social.

"Майже щотижня "60 Minutes" ... згадує ім'я "Трамп" у принизливій і наклепницькій формі, але ефір цих вихідних перевершив їх усі", - написав президент США у своїй соцмережі.

відео дня

За його словами, проти 60 Minutes подано позов на мільярди доларів за "шахрайство" під час президентських виборів 2024 року. Трамп стверджує, що інтерв'ю з Камалою Гарріс було "принизливим та наклепницьким" і, за його словами, мало на меті виставити її у вигідному світлі. Він також обурився тим, що одразу дві основні історії в ефірі були присвячені йому — одна щодо України, інша — Гренландії.

"Вони зробили не одну, а ДВІ основні історії про "Трампа", одна з яких пов'язана з Україною, яку я називаю війною, що ніколи б не сталася, якби вибори 2020 року не були сфальсифіковані, іншими словами, якби я був президентом. А інша - з Гренландією, де нашу країну, яку я очолюю, обманом, неправдою і шахрайством ввели в оману. Для мене велика честь судитися з 60 Minutes, CBS Fake News і Paramount за їхні шахрайські, до невпізнання, репортажі", - написав Трамп.

Окрім цього, президент закликав очільника Федеральної комісії з комунікацій Брендана Карра накласти максимальні штрафи на канал і покарати CBS "за незаконну і протиправну поведінку".

"CBS вийшла з-під контролю на небачених раніше рівнях, і вони повинні заплатити за це велику ціну", - заявив Трамп.

Заява Трампа була зроблена після того, як президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу. Трамп не згадав імені Зеленського, але назвав сюжет "неправдивим і наклепницьким", а сам телеканал — "фейковими новинами".

Телеканал CBS наразі не коментував слова президента.

'Вийшли з-під контролю': Трамп розлютився і погрожує CBS після інтерв’ю Зеленського
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Інтерв'ю Зеленського телеканалу CBS - останні новини

Як повідомляв Главред, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональду Трампу слід відвідати Україну перед тим, як продовжувати реалізовувати свій мирний план. У інтерв'ю CBS Зеленський наголосив, що Трамп має побачити реальну ситуацію в країні, аби зрозуміти, що відбувається з мирними жителями, воїнами та зруйнованими містами.

Також у цьому інтерв'ю Зеленський зазначив, що президент РФ Володимир Путін прагне відродити Російську імперію, що може призвести до світової війни. Президент підкреслив, що на карту поставлена безпека всього світу, і якщо Україна не зупинить Росію, війна може загостритися.

Крім цього, вранці Дональд Трамп відреагував на ракетний удар Росії по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, назвавши його "жахливою помилкою". Він не уточнив, що саме мав на увазі під словом "помилка", і порадив журналістам "запитати в них".

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Що таке CBS News?

CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

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