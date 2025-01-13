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ЗСУ заблокували 140 тисяч окупантів: аналітик розповів про ситуацію на Курщині

Анна Косик
13 січня 2025, 04:31
358
Сили оборони досягли серйозного успіху в Курській операції саме у воєнній складовій.
ЗСУ заблокували 140 тисяч окупантів: аналітик розповів про ситуацію на Курщині
Ворог зазнає провалу у Курській області / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з карти DeepState

Що сказав Снєгирьов:

  • ЗСУ заблокували десятки тисяч елітних військових РФ
  • Резерви ворога вичерпані
  • Окупанти не можуть витіснити ЗСУ з Курської області

Операція українських сил у Курській області країни-агресорки Росії триває майже 6 місяців і за цей час ЗСУ заблокували 50 тисяч так званих "елітних" російських військових на території ворога.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов. За його словами, серед них є морські піхотинці, бригади спецпризначення Головного розвідувального управління, а також дивізії спецпризначення Росгвардії.

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"Це дало змогу Силам оборони України утримати ситуацію насамперед на Донеччині та не дозволило окупантам розвинути там тактичні успіхи. Аналогічно і на інших напрямках - у Запорізькій та Херсонській областях", - пояснив аналітик.

Через успіх ЗСУ у Курській області командуванню РФ також довелося створити те два оперативно-тактичні угруповання "Брянськ" і "Бєлгород", чисельність яких складає близько 90 тисяч військових.

Тобто фактично, українські військові заблокували 140 тисяч військовослужбовців РФ на території противника. Ці росіяни, що зрозуміло, не беруть участь у бойових діях на українському фронті, що є дуже серйозним успіхом Курської операції у воєнній складовій.

Окрім цього, як наголосив Снєгирьов, дії ЗСУ у Курській області показали, що резерви окупантів вичерпані. Саме через це Росії довелося звертатися по допомогу до КНДР.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Майже пів року присутності Сил оборони України на території РФ - найяскравіше свідчення того, що збройні сили країни-окупанта не в змозі витіснити українські війська. А це політичні поразки Російської Федерації вже на міжнародній арені. Ми поміняли парадигму проведення "спеціальної військової операції". І сумарна кількість балів на користь Сил оборони України - більш ніж достатня", - підсумував він.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, у Курській області масований штурм агресорів нещодавно успішно відбила 47 окрема механізована бригада "Маґура", разом із суміжними підрозділами Сил оборони. Для атаки окупанти залучили величезну кількість техніки та особового складу, штурми здійснювалися накатами в 6 хвиль, але успіху противник не досягнув.

Напередодні, як писав Главред, також стало відомо, що українські військові продовжують просування у Курській області Росії, зокрема на північний захід від Суджі.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України здійснили тактичну операцію на території Курської області РФ, яка переросла у стратегічний успіх, показавши слабкість російського режиму.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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