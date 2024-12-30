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Питання часу: РФ розвалиться, хоч на Заході такого повороту не хочуть – експерт

Марія Николишин
30 грудня 2024, 11:35
171
Деяким західним політикам було б добре, щоб Росія збереглася, але режим Путіна змінився.
Питання часу: РФ розвалиться, хоч на Заході такого повороту не хочуть – експерт
Як Захід ставиться до розвалу Росії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru

Головне із заяви дипломата:

  • На Заході не хочуть, щоб Росія розвалилася
  • Їм було б добре, якби війна заморозилася на певному етапі
  • Деяким західним політикам подобається теза про "прекрасну Росію майбутнього"

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, якому розвитку подій у російсько-українській війні зацікавлені США і ключові європейські країни.

Зокрема, він підкреслив, що у них не стоїть тема про об'єктивний розвал Росії на порядку денному.

"На Заході не хочуть, щоб Росія розвалилася, їм було б добре, якби щось десь заморозилося на певному етапі, щоб Росія збереглася, щоб режим Путіна змінився на режим умовної Юлії Навальної, яку тепер вважають "царицею ліберальної опозиції", здатної змінити Росію. І хоча це повний абсурд, на Заході в цю маячню вірять не менше, ніж на початку 90-х, коли говорили про демократа Єльцина", - сказав дипломат в інтерв'ю Главреду.

За його словами, сценарій розпаду Росії на Заході не обговорюється.

"Мої особисті контакти свідчать про те, що для західних політиків ця тема абсолютно непідйомна, вони не розуміють, що виграють від цього. Це вкотре доводить короткозорість "експертів-прогнозистів", які просто сидять на сотнях мільйонів грошей, які вони повинні "оформити". І це "оформлення" перетворюється на якісь фантастичні прожекти про демократичну Росію, що, до речі, зараз активно пропагує так звана ліберальна російська опозиція", - наголошує Огризко.

Він також додав, що теза про "прекрасну Росію майбутнього" дуже подобається деяким західним політикам, і вони вірять у цю нереалістичну казку.

"Тому ідея про розпад РФ для Заходу поки що не є реалістичною. Але це нічого не означає, адже перед розвалом СРСР західні лідери теж говорили, що ні в якому разі не розпад, треба підписати новий союзний договір і бути з Горбачовим. І що з цього вийшло - немає ні СРСР, ні Горбачова, ні тих лідерів, які про це говорили. Об'єктивна історія - зла пані, і вона карає тих, хто не розуміє її законів розвитку. Тому думаю, що Росія розвалиться, це об'єктивний процес. Питання тільки в часі", - підсумував ексміністр закордонних справ України.

Дивіться відео інтерв'ю з Володимиром Огризком, в якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо подальшого перебігу війни і міжнародної підтримки України:

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв заявив, що країна-агресор Росія може вести повномасштабну війну з Україною ще 8-10 років, якщо враховувати той мобілізаційний ресурс, який вона має.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що слова Лаврова про те, що Росію не влаштовують пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа свідчать, що країна-агресор Росія все більше демонструє небажання завершувати війну.

Водночас, угорський прем’єр Віктор Орбан переконаний, що війна країни-агресора Росії проти України закінчиться у 2025 році або мирними переговорами, або знищенням однієї з воюючих сторін.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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