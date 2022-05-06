Пісок у пальне, а командира – "за кораблем": орки вигадали новий лайфхак, як не стати 200-м в Україні

Орки вигадали новий лайфхак, як не стати 200-м в Україні/ Reuters, Генштаб ЗСУ

Російські загарбники вигадали новий лайфхак, як не померти в Україні – вони засипають пісок у баки з пальним військової техніки.

Про це розповів один з окупантів у телефонній розмові з товаришем. Служба безпеки перехопила цю розмову.

Загарбник розповідає своєму другу, що у його підрозділі часто не виконують "тупі накази командування".

"Бійці пісок насипають у паливну систему, в танки, щоб не йти в атаку. Я тупі накази не виконую, я відмовляюся просто!" – заявив російський окупант.

Якщо ж після такого командири наказували наступати пішки, орки просто посилали їх за напрямком російського військового корабля.

Також окупант зізнався, що в Україні їх "кришать, як котенят". Тому вони йдуть на такі методи, адже не хочуть стати 200-ми.

За його словами, командири їх відправляли просто на українські танки, тоді окупанти послали своїх командирів і відмовилися виконувати такий наказ.

На запитання товариша, чи їх не покарали за таку поведінку, окупант відповідає, що ні. Після цього вже сам товариш задумується, чи не застосувати такі ж самі методи у своєму підрозділі.

У Службі безпеки України, коментуючи таку розмову, зазначили, що є ще кращий спосіб не померти в Україні.

"СБУ вітає таку практику! Але навіть її можна покращити – просто піти "у відмову" і виїхати з війни в Україні", – наголосили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що російським військовим, які повертаються з України, відмовляють у статусі ветерана. Керівництво кинуло їх напризволяще. Таку відмову отримали росгвардійці в Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, за словами військового історика, путінська армія мала дуже повільний і нерівномірний прогрес в Україні ще до того, як наша держава почала отримувати від західних країн важке озброєння. Коли українські воїни опанують отриману зброю, вони зможуть піти у контрнаступ для повернення тимчасово втрачених територій.

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