У США в новорічну ніч авто в'їхало в натовп, водій відкрив вогонь: багато жертв

Водій вантажівки цілеспрямовано в'їхав у натовп людей, які святкували Новий рік, пише CNN.

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У Новому Орлеані вантажівка навмисно влетіла у натовп людей / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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У Новому Орлеані автомобіль в'їхав у натовп людей

Десять людей загинуло, 30 отримали поранення

Підозрюваний у наїзді мертвий

У середу, 1 січня, в американському місті Новий Орлеан автомобіль на великій швидкості влетів у натовп під час святкування Нового року. Внаслідок наїзду 10 людей загинули, ще 30 отримали поранення. Про це повідомило CNN.

Водій пікапа в’їхав у натовп людей на вулиці Бурбон під час святкування Нового року. Після зіткнення водій вийшов із машини та відкрив вогонь по людях. Внаслідок перестрілки двоє поліцейських отримали поранення.

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Поліція розглядає цей наїзд як умисний акт, спрямований на завдання максимальної шкоди. Місцева влада назвала інцидент терористичним актом, розслідування веде Федеральне бюро розслідувань (ФБР).

"Це дійсно стосувалося чоловіка, який керував пікапом по Бурбон-стріт у дуже швидкому темпі, і це була навмисна поведінка. Цей чоловік намагався переїхати якомога більше людей", - сказала суперінтендант поліції Енн Кіркпатрік.

Усі постраждалі були оперативно доправлені до п’яти лікарень міста, де їм надають необхідну медичну допомогу.

"Жахливий акт насильства стався на Бурбон-стріт сьогодні вранці... Я закликаю всіх, хто перебуває поблизу місця події, уникати цього району", - написав губернатор Луїзіани Джефф Лендрі.

Трагедія сталася у Французькому кварталі, історичному серці Нового Орлеана, відомому своїм нічним життям. Цієї ночі район був заповнений людьми, які зібралися на новорічні святкування. Багато з присутніх також приїхали для участі в заходах, присвячених студентському футбольному турніру The Sugar Bowl, матч якого мав відбутися у середу ввечері.

За словами представника правоохоронних органів, підозрюваний у нападі на Новий Орлеан мертвий. Наразі ФБР і поліція проводять обшуки транспортного засобу, щоб встановити мотив зловмисника.

Теракти, які планувала РФ - останні новини

Як повідомляє Главред, у центрі Дніпра 14 грудня стався вибух. Внаслідок інциденту загинула одна людина, а серед постраждалих — двоє поліцейських. Усіх поранених оперативно доставили до лікарні. Правоохоронці класифікували цю подію як теракт.

Незабаром правоохоронці затримали 37-річного місцевого мешканця, підозрюваного в теракті біля адмінбудівлі. За даними поліції, чоловік, ймовірно, діяв за вказівками спецслужб РФ. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, СБУ спільно з Нацполіцією запобігли теракту у Києві, організованому воєнною розвідкою РФ. Під час операції було затримано двох агентів, завербованих російськими спецслужбами. За даними слідства, затримані планували виготовити вибухівку та підірвати її у людному місці столиці.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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