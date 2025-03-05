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"В США почнеться бунт, є загроза відставки": названо головний виклик для Трампа

Юрій Берендій
5 березня 2025, 17:43
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У США вже відбуваються масові демонстрації та мітинги, що можуть перерости у соціальний бунт та стати головним викликом для Трампа, зазначив аналітик.
'В США почнеться бунт, є загроза відставки': названо головний виклик для Трампа
Названо головний виклик для Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що сказав Клочок:

  • Мирний план Британії та Франції є суто політичною заявою
  • План закінчення війни в Україні вже існує

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон заявили про розробку мирного плану за участі України. Проте це радше політичний крок, спрямований на демонстрацію альтернативи "мирному плану" Дональда Трампа. Окрім цього, самому Трампу варто готуватися до можливих соціальних заворушень у США. Про це в інтерв’ю Главреду заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, після того як Макрон дав інтерв’ю Le Figaro, Стармер запевнив, що жодного перемир’я не планується, а йдеться лише про напрацювання мирного плану, який узгоджуватимуть із Володимиром Зеленським.

"Але, на моє переконання, це суто політична заява - мовляв, є якісь альтернативи. Насправді це буде той самий план, який уже попередньо узгоджено з росіянами. Зеленський сам каже, що на переговорах мають бути європейці, оскільки для нього дуже важлива підтримка Європи. Можливо, навіть і його персональна підтримка з боку європейських лідерів, адже його політичне майбутнє поки що невизначене. Він, звісно, хоче заручитися підтримкою. Якщо це буде своєрідний аванс європейцям, то вони можуть отримати шанс повернутися в гру, бо зараз опинилися в непривабливій ситуації, і їм фактично сказали: "Ідіть у садок". Москва ж досі їх не сприймає", - вказує експерт.

Клочок зазначає, що якщо Трамп заявить Кремлю про необхідність участі європейців у процесі, то вони безперечно будуть задіяні. Тому нинішні заяви носять виключно політичний характер. План уже існує, його зміст зрозумілий як Україні, так і Європі. Водночас європейські лідери роблять вигляд, що працюють над новим документом, хоча насправді його ніхто не бачив. Це дає можливість додавати до нього будь-які положення.

"Ймовірно, делегації приїдуть один-два рази до Києва, зроблять "картинку", що переговорили, а потім скажуть: "Окей, ось до чого ми домовилися, і рухаємося далі". Політика цинічна, навіть в умовах війни, і іншого очікувати не варто", - сказав він.

Аналітик наголошує, що для Трампа зараз ключовим є запуск міждержавного бізнесу, який охоплює трильйонні суми. Йдеться про військові контракти, енергетичний сектор, різні види ресурсів та робочу силу. Його амбітний задум – перетворити Америку на "золоту" державу.

"Я навіть не виключаю варіант, якщо Трамп протримається кілька років і його не відправлять у відставку (хоча зробити це буде складно), він спробує ввести нові економічні правила для світу. Водночас у США вже почалися масові акції протесту, і це для нього виклик. Йому потрібно вгамувати цей соціальний бунт.Ухвалені рішення нестандартні, вони б'ють по економіці, по цінах тощо", - підкреслює експерт.

Дивіться відео інтервʼю Валерія Клочка Главреду про погрози Трампа Україні та Європі:

Валерій Клочок зазначає, що успіх Трампа залежатиме від того, чи зможе його адміністрація пройти цей етап і запровадити нові економічні правила. Проте ситуація ускладнюється тим, що США вже зіткнулися з економічною кризою. Лише його заява про мита для Європи спричинила втрату близько півтрильйона доларів на інвестиційному ринку США, що робить реалізацію його планів ще складнішою.

"Але я вважаю, що саме цей мирний план для нього дуже важливий, і він буде його просувати. Тому європейці не писатимуть жодного нового плану", - резюмував він.

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Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп може переглянути своє рішення щодо припинення військової допомоги Україні, якщо Київ і Вашингтон досягнуть прогресу в переговорах і зможуть зміцнити взаємну довіру. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, передає Reuters. За його словами, США ведуть обговорення з Україною щодо дати, місця та складу делегацій для потенційних переговорів.

При цьому риторика Кремля про готовність до миру матиме сенс лише тоді, коли Росія припинить щоденні обстріли України ракетами та дронами. Наразі ж Володимир Путін демонструє повне ігнорування мирного процесу. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі, коментуючи заяву Трампа, зроблену під час виступу президента США в Конгресі.

Водночас Трамп не зняв заборону на постачання зброї чи значної фінансової допомоги Україні. Його виступ у Конгресі був здебільшого зосереджений на внутрішніх питаннях США. Як зазначає The New York Times, аналіз промови американського президента показав, що міжнародним темам, зокрема ситуації навколо України, було приділено мінімальну увагу.

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Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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