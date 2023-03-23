У разі приїзду Путіна до Європи його повинні арештувати і передати суду – Блінкен

Держсекретар США у той же час нечітко відповів, чи затримають диктатора РФ у Сполучених Штатах, якщо він там з’явиться.

У разі приїзду Путіна до Європи його повинні арештувати і передати суду/ ua.depositphotos.com, УНІАН

Якщо російський диктатор Володимир Путін приїде до Європи, то його повинні заарештувати і передати до суду, згідно з ордером на арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд.

Європейські країни, які підписали Римський статут, повинні виконувати норми цього документу і затримати диктатора РФ, якщо він з’явиться на їхній території. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен , повідомляє Європейська правда.

"Я вважаю, що кожен, хто є учасником (Міжнародного кримінального – ред.) суду й має певні зобов'язання, повинен виконувати свої зобов'язання", – наголосив Блінкен у відповідь на запитання, чи повинні в Європі затримати Путіна у разі його появи там.

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У той же час Блінкен нечітко відповів на питання, чи затримають Путіна у США у разі, якщо він туди приїде. Держсекретар Сполучених Штатів нагадав, що його держава не є учасником Міжнародного кримінального суду.

"Не можу говорити наперед, тому що, очевидно, треба розглядати закони, а ми, як ви знаєте, не є учасником Міжнародного кримінального суду. Тому я б не хотів це обговорювати", – сказав він.

Блінкен у той же час припустив, що російський диктатор навряд чи планує найближчим часом відвідати США.

МКС видав ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Ордери видали на підставі скоєння злочинів незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до країни-агресорки Росії.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що видача такого ордера дуже важлива, адже це змінює правила гри. Володимиру Путіну тепер небезпечно подорожувати в одну з більш ніж 130 країн світу, нагадав Жозеп Боррель.

Повідомлялося, що Путін зібрався в серпні цього року відвідати Південно-Африканську Республіку, де відбудеться саміт БРІКС. Влада республіки повинна заарештувати Путіна, оскільки МКС виписав йому ордер. Однак як конкретно діяти, в ПАР поки що не знають. Журналіст Софі Мокоена повідомила про те, що в ПАР повинні розглянути норми національного законодавства і визначитися зі своїми діями на випадок приїзду Путіна.

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