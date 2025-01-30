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В Румунії лунала повітряна тривога: в повітря підняли авіацію - яка причина

Даяна Швець
30 січня 2025, 12:36
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Мешканців закликали прямувати до укриття.
F-16, система оповещения, флаг Румынии
В Румунії оголошували тривогу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

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Мешканці північного повіту Тулча в Румунії в ніч на 30 січня отримали повідомлення про повітряну тривогу. Як пояснили в Міноборони Румунії в Facebook, сигнал лунав через атаку російського безпілотника поблизу кордону України з Румунією.

У повідомленні зазначається, що в повітряному просторі України, на маршрутах польотів поблизу кордону, системи моніторингу та спостереження повідомили про безпілотники.

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Так, близько 04:00 (за місцевим часом - ред.), мешканцям найближчих до кордону населених пунктів надіслали повідомлення. Їх застерегли про загрозу падіння об'єктів з повітряного простору, також було закликано знайти укриття. Оповіщення тривало 90 хвилин.

В Румунії лунала повітряна тривога: в повітря підняли авіацію - яка причина
F-16 - характеристика / Инфографика: Главред

Це не єдиний випадок: в ніч з вівторка проти середи було надіслано аналогічне повідомлення. Тоді атака Росії пройшлась по припортовій інфраструктурі в Ізмаїльському районі Одеської області.

"Внаслідок цієї ситуації два літаки F-16 ВВС Румунії, розташовані у складі бойової служби повітряної поліції, злетіли з 86-ї авіабази в Борці, близько 3:40. Літаки повернулися на базу близько 05:00 (за місцевим часом - ред.)", - повідомили в Міноборони Румунії.

Резюмуючи, у міністерстві зазначили, що дані, надані радіолокаційними системами ВПС Румунії, не свідчать про вторгнення безпілотників у повітряний простір.

Атаки Росії на Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на четвер, 30 січня десятки дронів РФ вдарили по Україні. У результаті постраждали чотири області - Чернігівщина, Сумщина, Одеська та Полтавська.

Вночі у Сумах "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Рятувальна операція триває, на місці влучання працюють усі відповідні служби

В результаті атаки 9 осіб поранено, двоє - загинули. За даними ДСНС, вдалося врятувати 4 людини, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 осіб.

Більше новин про загрози НАТО від РФ:

Українсько-румунські відносини після вторгнення Росії

Відносини України та Румунії після розпаду СРСР відзначилися тяжбами в міжнародному суді ООН від 2004-го до 2009 року щодо територіальної суперечки — делімітації континентального шельфу й виключної економічної зони між сусідами в Чорному морі.

Від перших днів агресії Росії проти України у 2014 році Румунія засуджувала дії Кремля й підтримувала територіальну цілісність України. Після початку повномасштабної війни Румунія однією з перших рішуче засудила російську агресію та воєнні злочини росіян, а вже в березні 2022 року приєдналася до української справи проти РФ у Міжнародному суді щодо вчинення геноциду.

Президент Румунії Клаус Йоханніс був серед перших лідерів країн, які відвідали Україну на початку війни 2022 року.

Трохи більш ніж через рік візит у Румунію здійснив президент України Володимир Зеленський. Румунська преса назвала його приїзд довгоочікуваним та історичним, хоча й запізнілим. Тоді само лідери обох країн оголосили про новий рівень відносин: стратегічне партнерство. Зеленський згадав тоді й про військову допомогу, яку Україна отримує від Румунії.

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