В Румунії лунала повітряна тривога: в повітря підняли авіацію - яка причина

Мешканців закликали прямувати до укриття.

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В Румунії оголошували тривогу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Росія атакувала територію України поблизу кордону з Румунією

У Румунії дві ночі поспіль оголошували повітряну тривогу

Мешканці північного повіту Тулча в Румунії в ніч на 30 січня отримали повідомлення про повітряну тривогу. Як пояснили в Міноборони Румунії в Facebook, сигнал лунав через атаку російського безпілотника поблизу кордону України з Румунією.

У повідомленні зазначається, що в повітряному просторі України, на маршрутах польотів поблизу кордону, системи моніторингу та спостереження повідомили про безпілотники.

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Так, близько 04:00 (за місцевим часом - ред.), мешканцям найближчих до кордону населених пунктів надіслали повідомлення. Їх застерегли про загрозу падіння об'єктів з повітряного простору, також було закликано знайти укриття. Оповіщення тривало 90 хвилин.

F-16 - характеристика / Инфографика: Главред

Це не єдиний випадок: в ніч з вівторка проти середи було надіслано аналогічне повідомлення. Тоді атака Росії пройшлась по припортовій інфраструктурі в Ізмаїльському районі Одеської області.

"Внаслідок цієї ситуації два літаки F-16 ВВС Румунії, розташовані у складі бойової служби повітряної поліції, злетіли з 86-ї авіабази в Борці, близько 3:40. Літаки повернулися на базу близько 05:00 (за місцевим часом - ред.)", - повідомили в Міноборони Румунії.

Резюмуючи, у міністерстві зазначили, що дані, надані радіолокаційними системами ВПС Румунії, не свідчать про вторгнення безпілотників у повітряний простір.

Атаки Росії на Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на четвер, 30 січня десятки дронів РФ вдарили по Україні. У результаті постраждали чотири області - Чернігівщина, Сумщина, Одеська та Полтавська.

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В результаті атаки 9 осіб поранено, двоє - загинули. За даними ДСНС, вдалося врятувати 4 людини, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 осіб.

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