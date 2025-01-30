В Румунії лунала повітряна тривога: в повітря підняли авіацію - яка причина

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- Росія атакувала територію України поблизу кордону з Румунією
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Мешканці північного повіту Тулча в Румунії в ніч на 30 січня отримали повідомлення про повітряну тривогу. Як пояснили в Міноборони Румунії в Facebook, сигнал лунав через атаку російського безпілотника поблизу кордону України з Румунією.
У повідомленні зазначається, що в повітряному просторі України, на маршрутах польотів поблизу кордону, системи моніторингу та спостереження повідомили про безпілотники.
Так, близько 04:00 (за місцевим часом - ред.), мешканцям найближчих до кордону населених пунктів надіслали повідомлення. Їх застерегли про загрозу падіння об'єктів з повітряного простору, також було закликано знайти укриття. Оповіщення тривало 90 хвилин.
Це не єдиний випадок: в ніч з вівторка проти середи було надіслано аналогічне повідомлення. Тоді атака Росії пройшлась по припортовій інфраструктурі в Ізмаїльському районі Одеської області.
"Внаслідок цієї ситуації два літаки F-16 ВВС Румунії, розташовані у складі бойової служби повітряної поліції, злетіли з 86-ї авіабази в Борці, близько 3:40. Літаки повернулися на базу близько 05:00 (за місцевим часом - ред.)", - повідомили в Міноборони Румунії.
Резюмуючи, у міністерстві зазначили, що дані, надані радіолокаційними системами ВПС Румунії, не свідчать про вторгнення безпілотників у повітряний простір.
Атаки Росії на Україну - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на четвер, 30 січня десятки дронів РФ вдарили по Україні. У результаті постраждали чотири області - Чернігівщина, Сумщина, Одеська та Полтавська.
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В результаті атаки 9 осіб поранено, двоє - загинули. За даними ДСНС, вдалося врятувати 4 людини, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 осіб.
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Українсько-румунські відносини після вторгнення Росії
Відносини України та Румунії після розпаду СРСР відзначилися тяжбами в міжнародному суді ООН від 2004-го до 2009 року щодо територіальної суперечки — делімітації континентального шельфу й виключної економічної зони між сусідами в Чорному морі.
Від перших днів агресії Росії проти України у 2014 році Румунія засуджувала дії Кремля й підтримувала територіальну цілісність України. Після початку повномасштабної війни Румунія однією з перших рішуче засудила російську агресію та воєнні злочини росіян, а вже в березні 2022 року приєдналася до української справи проти РФ у Міжнародному суді щодо вчинення геноциду.
Президент Румунії Клаус Йоханніс був серед перших лідерів країн, які відвідали Україну на початку війни 2022 року.
Трохи більш ніж через рік візит у Румунію здійснив президент України Володимир Зеленський. Румунська преса назвала його приїзд довгоочікуваним та історичним, хоча й запізнілим. Тоді само лідери обох країн оголосили про новий рівень відносин: стратегічне партнерство. Зеленський згадав тоді й про військову допомогу, яку Україна отримує від Румунії.
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