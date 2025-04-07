'В Європі вже діє новий військовий союз': названо умови співпраці та роль України

Новий військовий союз країн Європи вже працює, прикладом цього є тісна співпраця, зокрема на рівні ВПК для допомоги Україні, зазначив експерт.

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В Європі вже діє новий військовий Альянс - яка роль України/ Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Загородній:

Процес формування нового військового союзу в Європі вже почався

Новий Альянс може працювати без офіційних угод

Європа поступово рухається до створення нового оборонного союзу, в якому Україна може відігравати одну з ключових ролей — і цей процес уже почався на практиці, навіть без офіційних декларацій чи формальних угод. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній.

За словами експерта, процес формування військового союзу вже фактично розпочався. Він навів приклад тісної співпраці між Україною та Польщею, а також візити лідерів Фінляндії та Норвегії, під час яких, ймовірно, обговорювались важливі питання. Наразі вже відбувається взаємодія у сфері військово-промислового комплексу.

"Тож такий союз уже працює. Коли тобі допомагають, це вже взаємодія. Усе вже починає працювати в реальному житті. Далі він може трансформуватися в якісь інші формати. Але - без військ, а тільки по лінії військово-технічного співробітництва. Військ поки ще ніхто нікуди не надсилав. Але це вирішуване питання", - сказав він.

Щодо формалізації такого союзу, Загородній зауважив, що це питання другорядне. За його словами, "важливіше, щоб був результат, ніж формальні домовленості". Наприклад, якщо Норвегія щороку виділяє Україні 3 мільярди доларів на найм 100 тисяч бійців, то це можна реалізовувати без офіційних угод.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній спрогнозував майбутнє НАТО, розповів про "нове НАТО" і роль України в ньому:

На його думку, можливо, певна документація й потрібна, але якщо існує реальне бажання та дієві механізми, формальності вже не є вирішальними.

"Адже будь-який договір існує, поки у підписантів є бажання його виконувати. Якщо немає бажання, то ніякий договір, ніякий папірець тобі не допоможе", - сказав він.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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