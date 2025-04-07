Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"В Європі вже діє новий військовий союз": названо умови співпраці та роль України

Юрій Берендій
7 квітня 2025, 03:32
82
Новий військовий союз країн Європи вже працює, прикладом цього є тісна співпраця, зокрема на рівні ВПК для допомоги Україні, зазначив експерт.
'В Європі вже діє новий військовий союз': названо умови співпраці та роль України
В Європі вже діє новий військовий Альянс - яка роль України/ Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Загородній:

  • Процес формування нового військового союзу в Європі вже почався
  • Новий Альянс може працювати без офіційних угод

Європа поступово рухається до створення нового оборонного союзу, в якому Україна може відігравати одну з ключових ролей — і цей процес уже почався на практиці, навіть без офіційних декларацій чи формальних угод. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній.

За словами експерта, процес формування військового союзу вже фактично розпочався. Він навів приклад тісної співпраці між Україною та Польщею, а також візити лідерів Фінляндії та Норвегії, під час яких, ймовірно, обговорювались важливі питання. Наразі вже відбувається взаємодія у сфері військово-промислового комплексу.

"Тож такий союз уже працює. Коли тобі допомагають, це вже взаємодія. Усе вже починає працювати в реальному житті. Далі він може трансформуватися в якісь інші формати. Але - без військ, а тільки по лінії військово-технічного співробітництва. Військ поки ще ніхто нікуди не надсилав. Але це вирішуване питання", - сказав він.

Щодо формалізації такого союзу, Загородній зауважив, що це питання другорядне. За його словами, "важливіше, щоб був результат, ніж формальні домовленості". Наприклад, якщо Норвегія щороку виділяє Україні 3 мільярди доларів на найм 100 тисяч бійців, то це можна реалізовувати без офіційних угод.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній спрогнозував майбутнє НАТО, розповів про "нове НАТО" і роль України в ньому:

На його думку, можливо, певна документація й потрібна, але якщо існує реальне бажання та дієві механізми, формальності вже не є вирішальними.

"Адже будь-який договір існує, поки у підписантів є бажання його виконувати. Якщо немає бажання, то ніякий договір, ніякий папірець тобі не допоможе", - сказав він.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що Росія порушила домовленості про припинення вогню на морі, здійснивши ракетні пуски з акваторії Чорного моря з метою завдання ударів по Україні.

Радник прем'єр-міністра Польщі Павел Коваль наголосив, що будь-які мирні домовленості щодо завершення війни, розпочатої Росією проти України, не повинні включати визнання окупованих територій частиною Росії. Такий сценарій стане неприйнятним для Польщі та інших країн Центральної Європи.

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що російські сили наразі зосереджують зусилля на повній окупації Донецької області. Особливо напруженою залишається ситуація на Лиманському напрямку, де противник вже почав стягувати резерви та готує підкріплення.

Інші новини:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Тарас Загородній Північноатлантичний альянс
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Шукала Афіну серед уламків: перші секунди після удару очима матері, яка вижила у Кривому Розі

Шукала Афіну серед уламків: перші секунди після удару очима матері, яка вижила у Кривому Розі

00:36Україна
Уже не Німеччина: ЗМІ назвали лідера за кількістю прохачів притулку в ЄС

Уже не Німеччина: ЗМІ назвали лідера за кількістю прохачів притулку в ЄС

22:53Світ
"Потрібна жорстка реакція у відповідь": Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

"Потрібна жорстка реакція у відповідь": Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

21:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Похолодання посилиться, вдарять морози і сипатиме сніг: як довго триватиме холоднеча

Похолодання посилиться, вдарять морози і сипатиме сніг: як довго триватиме холоднеча

Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 квітня: Овни озолотяться, Ракам - конфлікти

Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 квітня: Овни озолотяться, Ракам - конфлікти

Де 3 відмінності між дівчатами: лише одиниці знайдуть їх за 37 секунд

Де 3 відмінності між дівчатами: лише одиниці знайдуть їх за 37 секунд

У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

03:32

"В Європі вже діє новий військовий союз": названо умови співпраці та роль України

03:00

Оптична ілюзія: знайдіть кота, що сховався у дворі, за 5 секунд

01:30

Дуже яскравий юнак: Шевченко показав рідкісне фото молодшого з чотирьох синів

00:36

Шукала Афіну серед уламків: перші секунди після удару очима матері, яка вижила у Кривому РозіФотоВідео

06 квітня, неділя
23:59

Після викриття від Кондратюка: актор Ярошенко пояснив свою втечу з країни

Шапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та ЄвросоюзомШапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та Євросоюзом
23:24

Хід Трампа з митами: у Москві даремно радіютьПогляд

23:10

У житті почнеться "чорна смуга": що не можна робити 7 квітня, прикмети

23:02

Відомий режисер зізнався, чому не хоче співпрацювати з Гросу: "Дуже складно"

22:53

Уже не Німеччина: ЗМІ назвали лідера за кількістю прохачів притулку в ЄС

Реклама
21:56

Теорія революцій та перспективи протестів у ТуреччиніПогляд

21:56

Олександр Еллерт став бездомним у США: "Уже тиждень"

21:49

"Потрібна жорстка реакція у відповідь": Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

21:05

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

20:51

"Я глибоко обурений": у РФ заспівали російською хіт відомого українського співака

19:48

"Переговори тривають": у Трампа пояснили, чому не ввели мита проти РФ

19:34

Удар по Україні та попередження для Трампа: головні новини України (дайджест)

19:13

Померла "Химка" з фільму "За двома зайцями" Таїсія Литвиненко

18:55

"Села зруйновані, людей немає": військовий описав ситуацію під Покровськом

18:55

3 знаки зодіаку, яким у квітні протегує ангел-охоронець

18:53

Вже випало 30 см снігу: погода в Україні знову погіршиться, налітає шторм

Реклама
18:09

Росія заявила про окупацію села на Сумщині: прикордонники відреагували

17:38

Українська режисерка отримала престижну нагороду за кліп до хіта Леді Гаги

17:37

РФ порушила режим тиші у морі: Зеленський зробив гучну заяву

17:35

Нові мита від США можуть бути вигідними Україні - названо несподіваний нюансВідео

16:29

"Ворог модернізується": Ігнат розповів, чому балістику стало складніше збивати

16:02

У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

15:58

Чому 7 квітня дівчатам не можна заплітати косу: яке свято, прикмети

15:45

"Аби ви не поверталися": нове фото Пугачової розлютило окупантів

15:35

Люди, які доживають до 100 років, їдять одні й ті самі 10 продуктів

15:10

Мир "в обмін" на території: у Польщі попередили Трампа

15:05

Сніг, хуртовина та заморозки до -10: у яких регіонах України буде найхолодніше

14:49

Любовний гороскоп на тиждень з 7 по 13 квітня

14:49

Частина українців не зможе передати показники лічильника у 2025 році - яка причина

14:35

Де 5 зайчиків у парку: надзвичайно складна загадка на уважність

14:20

Провал із Путіним і здача найважливішого союзника США: названо сценарій провалу Трампа

13:53

5 ракетних ударів в одній області: Росія змінила тактику атак по Україні

13:50

Україну накрила потужна магнітна буря: штормитиме не один день

13:19

Чому ніколи не можна гріти чай у мікрохвильовці - несподіване пояснення вчених

13:09

Незручно вийшло: відомий шоумен дав маху з ювілеєм Ірини Білик

13:00

Війська РФ зібралися наступати на важливому напрямку: військовий розкрив деталі

Реклама
12:32

Удар РФ по Києву: внаслідок атаки зруйновано офіси відомих телеканалівВідео

12:29

"РФ воює проти дітей": Зеленський зробив різку заяву про удари по Україні

12:25

Китайський гороскоп на завтра 7 квітня: Бикам - нерви, Тиграм - занепокоєння

12:13

Dzidzio Хома емоційно відреагував на вагітність колишньої дружини - деталі

12:05

"Запеклі вуличні бої": офіцер ЗСУ назвав реальні втрати РФ у боях за Торецьк

11:54

Не злетить у космос: банкір сказав, яким буде курс долара в квітні

11:37

"Мене Ангел врятував, це вже вдруге": охоронець Михайло розповів про атаку на КиївВідео

11:06

РФ атакувала Україну сотнею дронів та 23 ракетами: скільки цілей вдалося збити

10:58

Фінансовий гороскоп на тиждень з 7 по 13 квітня

10:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 квітня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти