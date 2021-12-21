У Білому домі пояснили, чому радять американцям не відвідувати Україну через погрози РФ

Як говорить офіційний спікер президента США Джен Псакі, Держдеп всього лише надав додаткові відомості за допомогою своїх рекомендацій для громадян США.
У Білому домі пояснили рекомендацію американцям утриматися від поїздок в Україну через коронавірус COVID-19 і посилення військових загроз з боку Російської Федерації. Про це в рамках пресконференція заявила офіційний спікер президента США Джен Псакі.
За її словами, Державний департамент додав повідомлення про можливість вторгнення РФ в існуючі рекомендації, в яких містилася інформація про ситуацію з COVID-19 в Україні.
"Рекомендації щодо подорожей в Україну залишаються на четвертому рівні – не подорожуйте через COVID-19. Держдепартамент оновив рекомендації, включивши в них інформацію про нарощування Росією ЗС на кордоні з Україною, просто щоб надати додаткову інформацію, але вони були на четвертому рівні", – сказала чиновниця.
Псакі зазначила, що Держдепартамент надає додаткову інформацію за допомогою своїх рекомендацій для громадян США.
"І саме це вони і зробили в даному випадку. І ми історично спостерігаємо велике число американців та інших громадян, звичайно, подорожуючих в Україну в цю пору року, в сезон свят. Так що це була спроба надати інформацію безпосередньо", - підсумувала спікер Білого дому.
читайте такожСтатус "спонсор тероризму" та крах СП-2: у США пригрозили РФ через вторгнення в Україну
Можливе вторгнення РФ в Україну
20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.
Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.
Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.
Інші новини:
- Лідери G7 єдині щодо наслідків у разі агресії Росії - Держдеп
- Напад на Україну обернеться Росії ударом: Байден пригрозив Путіну "жахливою ціною" за агресію
- Папа Римський підтримав Україну і зробив заяву через агресію РФ
- "Агресія коштуватиме Росії дорого": в ЄС заявили, що готові посилити антиросійські санкції