У Білому домі пояснили, чому радять американцям не відвідувати Україну через погрози РФ

У Білому домі пояснили, тому радять американцям не відвідувати Україну через погрози РФ / Reuters

У Білому домі пояснили рекомендацію американцям утриматися від поїздок в Україну через коронавірус COVID-19 і посилення військових загроз з боку Російської Федерації. Про це в рамках пресконференція заявила офіційний спікер президента США Джен Псакі.

За її словами, Державний департамент додав повідомлення про можливість вторгнення РФ в існуючі рекомендації, в яких містилася інформація про ситуацію з COVID-19 в Україні.

"Рекомендації щодо подорожей в Україну залишаються на четвертому рівні – не подорожуйте через COVID-19. Держдепартамент оновив рекомендації, включивши в них інформацію про нарощування Росією ЗС на кордоні з Україною, просто щоб надати додаткову інформацію, але вони були на четвертому рівні", – сказала чиновниця.

Псакі зазначила, що Держдепартамент надає додаткову інформацію за допомогою своїх рекомендацій для громадян США.

"І саме це вони і зробили в даному випадку. І ми історично спостерігаємо велике число американців та інших громадян, звичайно, подорожуючих в Україну в цю пору року, в сезон свят. Так що це була спроба надати інформацію безпосередньо", - підсумувала спікер Білого дому.

Реклама

читайте такожСтатус "спонсор тероризму" та крах СП-2: у США пригрозили РФ через вторгнення в Україну

Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

Інші новини: