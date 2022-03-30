У Білому домі назвали головну умову зустрічі Байдена з Путіним

/ WhiteHouse.gov

У Білому домі прокоментували ймовірність зустрічі президентів Сполучених Штатів і Росії.

Джо Байден буде готовий до зустрічі з Володимиром Путіним після відмови Москви від агресії і за умови деескалації і прихильності дипломатії, пише The Guardian.

Як уточнила директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, прямі переговори американського лідера з керівником Кремля будуть можливі "тільки в тому випадку, якщо заздалегідь будуть дані певні гарантії".

"Це буде залежати від того, про що хоче поговорити президент Путін. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що повинна бути відчутна деескалація з боку Росії і чітка, щира прихильність дипломатії, перш ніж президент піде на таку розмову", - додала представник Білого дому.

Нагадаємо, під час виступу в Польщі Байден на весь світ назвав Путіна диктатором. Також він заявив ,що" зараз Україна – на передовій лінії в боротьбі за демократію і за свободу", а Путіну насправді не потрібні переговори.

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