Пентагон готується до виведення всіх військ США із Сирії: що відбувається

Пентагон заявляє, що військова місія в Сирії має на меті послабити терористичне угруповання "Ісламська держава".

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Чому США виводять свої війська із Сирії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Головне із матеріалу:

Виведення військ США із Сирії залишає принесе велику загрозу безпеці країни

Військова місія в Сирії має на меті послабити терористичне угруповання

Які подальші плани у США

Двоє неназваних американських посадовці у сфері оборони повідомили, що Міністерство оборони США розробляє плани виведення всіх американських військ з Сирії.

Джерела видання NBC News повідомили, що президент Дональд Трамп і наближені до нього посадові особи нещодавно висловили зацікавленість у виведенні американських військ з Сирії, що змусило Пентагон почати розробку планів повного виведення військ через 30, 60 або 90 днів.

відео дня

Новий радник Трампа з національної безпеки Майк Волц провів п'ятницю в штаб-квартирі Центрального командування США в Тампі, штат Флорида.

Минулого четверга на заході для ЗМІ в Овальному кабінеті репортер запитав Трампа про повідомлення, що він поінформував ізраїльський уряд про виведення американських військ із Сирії.

"Я не знаю, хто це сказав. Я маю на увазі, я не знаю, хто це сказав, але ми приймемо рішення щодо цього. Ми не збираємося, ми не залучені в Сирію. Сирія - це їхній власний безлад. У них там достатньо проблем. Їм не потрібно, щоб ми були втягнуті в кожну", - додав Трамп.

Відомо, що Трамп у 2019 році вивів більшу частину американських військ, але згодом повернув їх назад. Відтоді американська присутність у Сирії триває. У грудні Пентагон оголосив, що в Сирії розгорнуто близько двох тисяч військових, що більш ніж удвічі перевищує кількість, про яку військові говорили протягом багатьох років - близько 900.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

Речник Пентагону тоді назвав додаткові 1100 військовослужбовців "тимчасовими ротаційними силами", які перебувають там від 30 до 90 днів, тоді як 900 були "основними" військами, розгорнутими там на термін близько одного року.

Пентагон заявляє, що військова місія в Сирії має на меті послабити терористичне угруповання "Ісламська держава" і підтримати місцевих партнерів, що діють там. До них належать Сирійські демократичні сили, очолювана курдами коаліція ополченців і повстанських груп.

Представники оборонного відомства попереджають, що виведення американських військ із Сирії залишає Сирійські демократичні сили і загрожує безпеці понад двох десятків в'язниць і таборів для біженців, в яких перебуває понад 50 тисяч осіб, в тому числі близько 9 тисяч бойовиків ІДІЛ.

США та Сирія - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США злили секретні дані розвідки новій владі Сирії. Вони стосувалися загрози з боку терористичної організації "Ісламська держава". Цей обмін, за словами анонімного чиновника, почався приблизно через два тижні після приходу до влади повстанців.

Володимир Путін може втратити військові бази у Сирії. Москва втрачає надію зберегти дві військові бази в Сирії, які дозволяли їй впливати на Близькому Сході та в Африці, адже переговори з новим сирійським урядом зайшли в глухий кут.

Аналітики ISW повідомили, що падіння режиму Асада є поразкою Путіна. Росія втрутилася в сирійське питання у 2015 році, щоб захистити режим Асада. Швидкий крах режиму Асада в Сирії - режиму, який Кремль допомагав підтримувати з 2015 року - є стратегічною політичною поразкою Москви.

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