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Трамп презентує в Конгресі свій план завершення війни в Україні - Fox News

Руслана Заклінська
4 березня 2025, 19:28
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Президент США Дональд Трамп виступить у Конгресі 5 березня о 4:00 за київським часом.
Трамп презентує в Конгресі свій план завершення війни в Україні - Fox News
Трамп у Конгресі говоритиме про закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Що відомо про виступ Трампа:

  • Трамп виступить у Конгресі 5 березня о 4:00 за Києвом
  • Виступ під назвою "Відновлення американської мрії" включатиме чотири блоки
  • Очікується, що Трамп представить кроки для припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп 5 березня виступить у Конгресі. Під час виступу американський лідер може представити свої плани щодо завершення війни Росії проти України. Про це пише Fox News.

Офіційні представники Білого дому розповіли виданню, що промова Трампа під назвою "Відновлення американської мрії" буде складатися з чотирьох ключових блоків:

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  • досягнення його адміністрації на другому терміні як у США, так і на міжнародній арені;
  • плани щодо глобального миру, зокрема можливе врегулювання війни в Україні;
  • економічні ініціативи, які реалізував Трамп;
  • вимога до Конгресу схвалити додаткове фінансування для забезпечення безпеки кордонів США.

За даними Fox News, президент збирається підсумувати досягнення за "надзвичайно успішний перший місяць" при владі, а також наполягати на негайному ухваленні заходів для зміцнення кордонів. Очікується, що він закликатиме Конгрес профінансувати депортацію нелегальних мігрантів і продовження будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Одне з ключових питань виступу – завершення війни в Україні. За словами джерел телеканалу, Трамп може запропонувати конкретні кроки, які, на його думку, допоможуть досягти миру. Крім того, він планує звернути увагу на зусилля своєї адміністрації зі звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Виступ президента відбудеться 5 березня о 4-й ранку за київським часом.

Трамп презентує в Конгресі свій план завершення війни в Україні - Fox News
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Виступ Трампа у Конгресі - що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував важливу заяву під час свого виступу у Конгресі. Він пообіцяв у Truth Social "розповісти все, як є".

Однак, як повідомив радник з нацбезпеки Майк Волц, Трамп змінив свої плани щодо виступу. Спочатку очікувалося, що він оголосить про угоду з Україною щодо мінералів, яку мали б підписати 8 березня.

Як повідомляв Главред, демократи планують акції протесту під час промови президента США Дональда Трампа в Конгресі. Деякі виступають за радикальні дії, аж до зриву виступу, тоді як інші закликають до стриманості.

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Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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