Торгова війна США з ЄС: в Європі оголошують мита на американські товари - ЗМІ

Євросоюз планує запровадити зустрічні тарифи на товари з США вже у наступному місяці.

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Єврокомісія шкодує про рішення США ввести тарифи / Колаж: Главред, фото: pixabay, Офіс президента України

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ЄС вводить мита на товари з США у відповідь на рішення Трампа

Євросоюз залишається відкритим для переговорів зі Штатами

Європейський Союз вирішив запровадити мита на американські товари на суму 26 мільярдів євро у відповідь на введення тарифів США на сталь та алюміній, які почали діяти сьогодні, 12 березня. Про це пише Reuters.

Єврокомісія заявила, що вже 1 квітня припинить дію поточного призупинення тарифів на американські продукти, а мита будуть повністю введені в дію до 13 квітня.

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"Контрзаходи, які ми вживаємо сьогодні, сильні, але пропорційні. Оскільки Сполучені Штати застосовують тарифи на суму 28 мільярдів доларів, ми відповідаємо контрзаходами на суму 26 мільярдів євро", - сказала журналістам голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас вона наголосила на готовності Європейського Союзу провести переговори із США.

"Ми твердо переконані, що у світі, який переповнений геоекономічною та політичною невизначеністю, не в наших спільних інтересах обтяжувати наші економіки такими тарифами. Ми готові вести змістовний діалог", - наголосила голова Єврокомісії.

Торгові війни США - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп доручив міністру торгівлі збільшити з 25% до 50% мито на імпорт із Канади всієї сталі та алюмінію. Він обґрунтував це рішення встановленим канадською провінцією Онтаріо 25% митом на експорт електроенергії до Сполучених Штатів як відповідь на розпочату США торговельну війну.

Раніше голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що Трамп пригрозив запровадженням мит для країн ЄС, проте це не є інструментом тиску, щоб змусити Європу збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

Напередодні інавгурації Трампа керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок попереджав, що президент США може запустити зовсім іншу економічну модель в країні, яка передбачає підвищення мит для Китаю, для обмеження можливості розповсюдження товарів, які виробляє дешева робоча сила.

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