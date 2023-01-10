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Танки Leopard для України: Зеленський і Макрон пішли на "угоду", щоб натиснути на США та ФРН – ЗМІ

10 січня 2023, 12:46
Франція і Польща підштовхують Німеччину до того, щоб вона погодилася на постачання танків важких Leopard 2 Україні, пишуть американські журналісти.
Зеленський, Макрон, танки Леопард
Домовленості Зеленського з Макроном призвели до того, що в Європі знято вето на танки для України - ЗМІ / Колаж Офіс президента, УНІАН, Bundeswehr

Рішення президента Франції Еммануеля Макрона про надання Україні легких танків є результатом угоди з президентом Володимиром Зеленським, спрямованої на чинення тиску на США і ФРН для постачань Києву танків Leopard 2. Допомагає в питанні і Польща, яка разом з Парижем підштовхує Берлін до такого рішення. Танків, які хоче отримати Україна, багато в Європі.

У матеріалі Politico йдеться про те, що Німеччина, Іспанія, Польща, Греція, Фінляндія і Данія мають у своєму розпорядженні танки Leopard, які потрібні Києву. Причому, як стверджує французький чиновник на умовах анонімності, таких танків на складах Європи багато.

Примітно, виробником Leopard є Krauss-Maffei Weggman – компанія з Мюнхена. Тому для їх експорту навіть з інших країн потрібен дозвіл Берліна. Той же чиновник каже, що Париж і Варшава добиваються того, щоб німецька держава надала відповідний дозвіл. Франція прагне домовитися до французько-німецького саміту, який заплановано на 22 січня.

Відзначається, що президент Франції Макрон з метою зняття табу на постачання танків Україні, вже оголосив про передачу Києву легких танків. Постачання танків - результат угоди із Зеленським з метою, щоб Німеччина погодилася на поставки Leopard.

У статті вказується, що готова буде передати свої Leopard Україні і Польща. Однак Варшава піде на такий крок виключно у складі міжнародної коаліції, про що розповів польський глава уряду Матеуш Моравецький, який раніше обговорював дану проблему з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Крім того, журналісти написали, що тиск на ФРН посилиться в тому випадку, якщо Британія ухвалить рішення про передачу Україні своїх танків Challenger. Лондон вже вивчає можливості відправити Києву близько 10-12 одиниць таких танків.

Поставки Україні танків Leopard

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман сказала, що після передачі Україні бойових машин піхоти Marder можна буде очікувати на постачання танків Leopard. За її словами, такі рішення стали можливими після того, як уряд ФРН змінив свою позицію щодо озброєнь для України.

У Фінляндії заявили, що будуть готові передати свої танки Leopard Україні. У Гельсінкі уточнили - держава зможе дати тільки частину своєї військової техніки і нагадали про своє сусідство з окупантом Росією.

Заступниця голови Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт вважає, що Берлін крім БМП Marder повинен дати Україні і танки Leopard. Її підтримав інший колега - віцеканцлер Вольфганг Кубікі. Однак політики переконані, що передача танків повинна бути узгоджена з Північноатлантичним альянсом

Інші новини:

Володимир Зеленський Еммануель Макрон війна Росії та України Танк Leopard 2
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