Прихильниця Путіна запропонувала вигнати Туреччину з НАТО і зробила заяву щодо вторгнення РФ в Україну

Путін не піде на помилку, пов'язану з військовим вторгненням Росії в Україну - Ле Пен / Reuters

Лідерка ультраправої партії Франції Національне об'єднання Марін Ле Пен вважає, що Північноатлантичний альянс не здатний на інтеграцію нових держав. На її думку, для того щоб Україна вступила до блоку, звідти треба "випровадити" Туреччину. При цьому вона не вірить у нову військову операцію Москви проти Києва.

У інтерв'ю Rzeczpospolita у відповідь на питання про те, чи може Україна вступити до НАТО, вона сказала, що спочатку треба обговорити виключення з блоку Туреччини.

"Спочатку з нього треба випровадити Туреччину", - стверджує Ле Пен.

За її словами, наразі колективний блок безпеки Заходу не здатний до інтеграції нових держав.

"Я також не думаю, що в нинішньому стані НАТО може прийняти будь-яку нову державу", - додала політикиня.

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Крім того, вона вважає, що президент РФ Володимир Путін не припуститься помилки, пов'язаної з військовим вторгненням в Україну. Дії Москви, пов'язані з маневрами військ біля кордонів української держави вона пов'язала зі спробою Заходу, мовляв, порушити вплив Росії на Україну.читайте такожУкраїна в оточенні 175 тисяч військових РФ: у Міноборони оголосили про готовність Києва до сценарію Москви

"Я не думаю, що Путін піде на таку помилку. Але я також вважаю, що в цій справі ЄС зіграв роль пожежного-піромана. Можна казати що завгодно, але Україна входить до сфери впливу Росії. Намагаючись порушити цю сферу впливу, створюється напруга, страхи і досягається ситуація, свідками якої ми сьогодні є. А ми всі повинні разом боротися з нависаючою над Європою реальною загрозою: загрозою ісламізму", - підкреслила Марін Ле Пен.

Нагадаємо, лідерка французької партії Національне об'єднання Марін Ле Пен підтримує політику президента Росії Володимира Путіна, визнає окупований Крим російським і виступає за зняття санкцій з Москви.

Війська Росії біля кордонів України

Журналіст The Washington Post і Politico публікували матеріали, в яких йшлося про стягування військ Росії до кордонів України. Для підтвердження своєї інформації вони також оприлюднили супутникові знімки передислокації російських підрозділів.

Посол України уНімеччині Андрій Мельник заявив, що у Києві побоюються військового вторгнення Росії. За його словами, обстановка схожа на ситуацію початку 2014 року, коли росіяни захопили Крим та Донбас.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков казав, що передислокація військ Росії неподалік від кордонів України пов'язана з, мовляв, погрозами з боку НАТО. У Москві "стурбовані" такою ситуацією і наполягали на перемовинах Путіна з американським президентом Байденом.

Перемовини Байдена і Путіна відбудуться 7 грудня. Сторони обговорять ситуацію з військами РФ біля кордонів України. Як уточнили в Білому домі, Байден підтвердить підтримку територіальної цілісності і суверенітету української держави.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков також стверджував, що Росія може надати Україні гарантії безпеки у разі реалізації Мінських угод щодо Донбасу.

Німецькі журналісти видання Reuters опитали низку експертів і прийшли до висновку, що військове вторгнення Росії в Україну навряд чи відбудеться. Маневри Москви, імовірно, спрямовані на демонстрацію Кремлем "червоних ліній" щодо української держави.