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Статус "спонсор тероризму" та мільйони Києву: у США пригрозили РФ через вторгнення в Україну

16 грудня 2021, 16:39

У Сенаті США пригрозили Росії через можливе вторгнення в Україну.

Сенат США
Сенат США / Reuters

У Сенаті США запропонували надати Україні в 2022 році військову допомогу на 450 млн доларів.

Як заявили у комітеті Сенату з міжнародних відносин, якщо Росія введе війська на територію України то в США мають намір оголосити статус "спонсора тероризму".

"Оскільки Україна зіткнулася з черговим нарощуванням російських військ біля кордону і загрозою вторгнення, США повинні зробити все можливе, щоб стримати Росію і надати Україні поставки і підтримку, необхідні їй для самооборони", - сказав глава комітету сенатор-республіканець Джим Ріш.

Підтримка Україні

Ріш також презентував свій проект "Акт, що гарантує Україні автономію шляхом зміцнення її оборони". Ініціативу республіканця підтримали ще вісім сенаторів, у тому числі старший республіканець в комітеті Сенату з питань збройних сил, Марко Рубіо і заступник голови Комітету з розвідки Пет Тумі.

"Ми місяцями спостерігали за нарощуванням російської військової потужності навколо України, ясно розуміючи, що Путін має намір порушити суверенітет України. Незважаючи на це, Адміністрація Байдена заявляє, що не зробить ніяких дій до вторгнення Путіна, а на той час для наших друзів в Україні буде вже занадто пізно. Цей закон спонукає президента Байдена прискорити надання військової допомоги Україні для стримування Росії до її вторгнення. Така допомога нагадає Путіну, що будь-яка спроба анексувати Київ матиме реальні і конкретні наслідки", - заявив інший сенатор Інхоф.

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За словами Джима Ріша, він вирішив представити цю ініціативу у зв'язку з "бездіяльністю" Адміністрації президента-демократа США Джо Байдена.

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При цьому Пет Тумі заявив, що "проста загроза санкцій не зупинить Росію в її планах щодо вторгнення в Україну. Адміністрація повинна негайно зробити конкретні кроки з надання допомоги Україні, наклавши санкції на газопровід Північний потік-2.

Військова допомога США Україні

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає можливість відправити додаткове озброєння в Україну на тлі побоювань щодо можливого вторгнення Росії. Штати збираються надати Україні нові протитанкові ракети Javelin, міномети, системи протиповітряної оборони і ракети Stinger, а також вертольоти Мі-17.

Також в Україну можуть відправити військових радників.

Глава комітету Сенату США у закордонних справах Боб Менендес вніс поправку, яка спричинить за собою каскад санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу Північний потік-2, великих фінансових установ, транзакцій з державним боргом тощо у разі вторгнення в Україну.

Пропозиція Менендеса була представлена в якості поправки в оборонний бюджет.

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Сенат США військова допомога Північний потік-2
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