Сталевий кулак для ЗСУ: у ФРН вимагають передати Україні 200 потужних БТР

Для ЗСУ стоїть питання швидкої відправки надійних машин на лінію фронту, підкреслили в бундестазі.
У Бундестазі виступили з пропозицією передачі Україні 200 бронетранспортерів TPz 1 Fuchs.
Відповідну ініціативу озвучила німецька парламентська група ХДС/ХСС, повідомляє видання Spiegel. Зазначається, що у клопотанні парламентської групи йдеться про резолюцію щодо постачання важкого озброєння Україні, прийняту коаліцією бундестагу.
У документі німецькі парламентарії підкреслюють, що для української армії це питання швидкої відправки надійних матеріалів, які можуть бути використані безпосередньо на лінії фронту.
"Такий матеріал знаходиться на озброєнні Бундесверу і повинен бути вилучений з використання Бундесвером: броньована транспортна машина Fuchs", - йдеться в пропозиції.
У свою чергу генеральний інспектор Еберхард Цорн заявив, що не бачить можливості для такої військової допомоги Україні.
"Нам потрібні ці машини. Я не бачу ніякої можливості відмовитися від цих автомобілів або їх частини в даний час", - заявив Цорн.
Бронетранспортер TPz 1 Fuchs
Зварений корпус із сталевих бронелистів забезпечує захист від куль і осколків артилерійських снарядів.
Характеристика
- Бойова маса, т 18,3
- Екіпаж, чол. 2
- Десант, чол. 10
- Потужність двигуна, к. с. 320
- Швидкість по шосе, км / год 105
- Запас ходу по шосе, км 800
- Колісна формула 6 × 6
Озброєння
- ПТРК Мілан або ХОТ
- Кулемети Три 7,62-мм MG-3
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував передачу Україні 10 самохідних артилерійських систем.
Про це йдеться в заяві на сайті уряду Британії за підсумками розмови прем'єр-міністра Бориса Джонсона і президента України Володимира Зеленського.
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