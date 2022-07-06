Сталевий кулак для ЗСУ: у ФРН вимагають передати Україні 200 потужних БТР

БТР Fuchs / Bundeswehr / Marco Dorow

У Бундестазі виступили з пропозицією передачі Україні 200 бронетранспортерів TPz 1 Fuchs.

Відповідну ініціативу озвучила німецька парламентська група ХДС/ХСС, повідомляє видання Spiegel. Зазначається, що у клопотанні парламентської групи йдеться про резолюцію щодо постачання важкого озброєння Україні, прийняту коаліцією бундестагу.

У документі німецькі парламентарії підкреслюють, що для української армії це питання швидкої відправки надійних матеріалів, які можуть бути використані безпосередньо на лінії фронту.

"Такий матеріал знаходиться на озброєнні Бундесверу і повинен бути вилучений з використання Бундесвером: броньована транспортна машина Fuchs", - йдеться в пропозиції.

У свою чергу генеральний інспектор Еберхард Цорн заявив, що не бачить можливості для такої військової допомоги Україні.

"Нам потрібні ці машини. Я не бачу ніякої можливості відмовитися від цих автомобілів або їх частини в даний час", - заявив Цорн.

Бронетранспортер TPz 1 Fuchs

Зварений корпус із сталевих бронелистів забезпечує захист від куль і осколків артилерійських снарядів.

Характеристика

Бойова маса, т 18,3

Екіпаж, чол. 2

Десант, чол. 10

Потужність двигуна, к. с. 320

Швидкість по шосе, км / год 105

Запас ходу по шосе, км 800

Колісна формула 6 × 6

Озброєння

ПТРК Мілан або ХОТ

Кулемети Три 7,62-мм MG-3

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував передачу Україні 10 самохідних артилерійських систем.

Про це йдеться в заяві на сайті уряду Британії за підсумками розмови прем'єр-міністра Бориса Джонсона і президента України Володимира Зеленського.

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