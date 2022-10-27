"Зовсім охаміли": Путін поскаржився, що вбили його друга

Путін і Сулеймані / kremlin.ru, скріншот

Російський президент Володимир Путін публічно обурився через вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

"Взяли Сулеймані вбили іранського генерала, можна було як завгодно ставитися до Сулеймані, як завгодно, але це офіційна особа іншої держави. Вбили на території третьої країни і сказали Так, ми вбили, що це таке взагалі, ми де живемо?. Зовсім охаміли", - заявив Путін під час свого виступу 27 жовтня.

Відзначимо, в січні 2020 року Іранський генерал лідер спецназу Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані був убитий.

Варто відзначити, що 25 жовтня 2022 року в Ірані вбили полковника Корпусу вартових ісламської революції Молашахі і командира організації "Басідж" Джавада Кіха.

За деякими даними, саме ці командири відповідали за постачання іранських дронів-камікадзе РФ для війни проти України.

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