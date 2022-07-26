Солдати РФ масово дезертирують і відмовляються воювати в Україні – Пентагон

Солдати РФ відмовляються воювати в Україні / генштаб ЗСУ

Бойовий дух російських окупантів, які беруть участь у війні з Україною, значно знижений, заявив високопоставлений американський військовий чиновник.

Фіксуються численні факти дезертирства військовослужбовців російської армії. Вони також відмовляються битися на фронті в Україні, повідомляє прес-служба Міністерства оборони США.

"Ми як і раніше спостерігаємо зростаючі ознаки проблем з дисципліною і моральним духом в російській армії", – говорить військовий чиновник США.

Він також додав, що вже опубліковано безліч свідчень, в яких детально описується, як російські солдати всіх рівнів дезертирують з постів або відмовляються йти в бій.

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Дезертирство в армії РФ

Раніше повідомлялося про те, що в Росії зростає кількість військових, які відмовляються від участі у війні в Україні. Їхні імена вивішують на "дошках ганьби".

Зокрема, сотні російських солдатів з 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади відмовилися брати участь у війні проти України.

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