'Наступні місяці будуть вирішальними': у Пентагоні виступили із заявою щодо бойових дій в Україні

США та інші союзники серйозно налаштовані на підтримку України у довгостроковій перспективі.

У Пентагоні виступили із заявою щодо бойових дій в Україні / 1 ОБрСпП імені Івана Богуна

Помічниця міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селеста Волландер заявила, що наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними для бойових дій, що йдуть в Україні.

"Те, що відбудеться протягом кількох наступних місяців, може виявитися вирішальним. І ми концентруємо увагу на наданні Україні військових коштів, які їй необхідні для захисту свого народу та території", - зазначила Воландер під час слухань у комітеті закордонних справ Сенату США.

Крім того, вона запевнила, що США та інші союзники серйозно налаштовані на підтримку України у довгостроковій перспективі. А тому у країни-агресорки Росії немає жодних шансів на перемогу у війні.

Воландер також наголосила, що уряд США не бачить будь-яких ознак, які могли б свідчити про перенаправлення американського озброєння за кордони України.

"Американський уряд не побачив достовірних свідчень будь-якого перенаправлення зброї, що надається Сполученими Штатами, за межі України", - запевнила помічниця міністра оборони США.

США передають Україні танки Abrams

Президент США Джо Байден 25 січня оголосив, що Америка ухвалила рішення відправити Україні 31 танк Abrams M1. Українська армія готується до контрнаступу і потребує озброєнь. У Вашингтоні сподіваються, що зброя Заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим і Донбас. Також він додав, що танки Abrams M1 дуже складні в управлінні та експлуатації. Знадобиться час, щоб підготувати фахівців.

Президент України Володимир Зеленський подякував голові Білого дому Джо Байдену за надання 31 одиниці танків Abrams M1. Український гарант вважає, що військова допомога дасть змогу Києву звільнити свої території.

"Дякую Джо Байдену за чергове сильне рішення – надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення від загарбників України. Рухаємось уперед!" - зазначив Зеленський.

Водночас заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Америка не зможе доставити в Україну обіцяні танки Abrams до весни. Вона підкреслила, що ці бойові машини дуже складні і вони вимагають серйозної підготовки.

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