Симпатія Трампа до Путіна: в США хочуть разом з РФ протистояти Китаю - Жданов

США намагатимуться перетягнути Москву на свій бік.

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Позиція Трампа щодо РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот з YouTube

Головне із заяви експерта:

Трамп хоче перетягнути РФ на свій бік, щоб протистояти Китаю

60% боєприпасів КНДР Росія отримує із дозволу Пекіна

В США хвилюються, що Китай отримає Росію

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов припустив, чим пояснюється симпатія Трампа щодо Путіна.

За його словами, Трамп таким чином, ймовірно, намагається перетягнути Росію на бік США, щоб разом протистояти Китаю.

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"Китай - це одна з причин. Ще років п'ять тому в одному з наших інтерв'ю я говорив, що Путін хоче продати Росію, як "золоту карту", Пекіну або Вашингтону. І він настільки загрався, що тепер за цю "золоту карту" під назвою Росія борються Пекін і Вашингтон", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зауважив, що Китай "посадив Путіна на жорсткий гачок, його підсікли немов рибу". 60% боєприпасів Росія отримує завдяки підтримці і дозволу Пекіна - від КНДР.

"Можливо, частково РФ отримує навіть китайські боєприпаси: наші військові кажуть, що Google розпізнає китайські ієрогліфи на маркуванні снарядів. Плюс зараз Росії виділяють північнокорейські війська. А Кім Чен Ин навряд чи може дозволити собі настільки сміливі самостійні кроки: надати Росії зброю, боєприпаси, виділити солдатів, оскільки він завжди був залежний від Китаю", - вважає Жданов.

Він також додав, що Китай розігрує серйозну багатоходівку в плані поглинання Російської Федерації та її посадки на жорсткий гак.

"Звісно, США намагатимуться перетягнути Москву на свій бік, тому що для них буде катастрофою, якщо Китай отримає Росію, адже для них це буде величезна сировинна база, причому будь-якої сировини - починаючи від газу і закінчуючи алмазами. А друге, найстрашніше для США - у Росії другий у світі ядерний арсенал, і якщо він буде на боці Китаю, то для Штатів це буде біда", - підсумував полковник запасу.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на тому, щоб завершити війну Росії проти України.

Конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц сказав, що Трамп хоче привести Україну та РФ за стіл переговорів. За словами республіканця, бачення безпекової політики щодо України залежить від рішення Трампа.

Крім того, Трамп незабаром призначить спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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