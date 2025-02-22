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"Зараз усе руйнується": Горбач пояснив наслідки щирого захоплення Трампа Путіним

Руслана Заклінська
22 лютого 2025, 18:38
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Висловлювання Трампа дестабілізують політичні процеси та руйнують звичний порядок,
'Зараз усе руйнується': Горбач пояснив наслідки щирого захоплення Трампа Путіним
Трамп руйнує світовий порядок / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези Горбача:

  • Захоплення Трампа Путіним сприяє руйнуванню світового порядку
  • Тепер той, хто сильний, може робити будь-що, і він не буде за це покараний
  • Путін відчуває себе непокараним

Щире захоплення Дональда Трампа диктатором Путіним сприяє руйнуванню світового порядку, який базувався на усталених правилах та принципах міжнародних відносин. Замість верховенства права тепер домінує принцип сили. Про це під час чату на Главреді розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Зараз усе це руйнується. Тепер домінує інший принцип: той, хто сильний, може робити будь-що, і він не буде за це покараний. Саме це продемонстрував Путін 10-річною війною проти України", - зазначив він.

Горбач підкреслив, що Путін відчуває себе непокараним. Його не зупинили ані санкції, ані ордер Міжнародного кримінального суду, хоча свого часу Дональд Трамп запровадив санкції проти судді, який цей ордер видав (щоправда, через причину пов’язану з Ізраїлем та Нетаньяху).

"За великим рахунком, старого політичного порядку вже немає, він порушений. І Дональд Трамп підхопив цю тенденцію і пішов далі цим шляхом, причому робить це публічно", - додав експерт.

За його словами, поки що дії президента США зводяться переважно до риторики, хоча він і підписує укази, що мають юридичні та політичні наслідки. Горбач наголомив, що в основному Трамп руйнує звичний лад своєю риторикою, яка "шокує всіх, хто так чи інакше пов’язаний із політичним процесом".

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

Заяви Трампа - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський не відіграє ключової ролі в переговорах про припинення війни в Україні і тому його участь "не дуже важлива". Також він знову звинуватив Джо Байдена і Зеленського в тому, що вони не змогли запобігти війні, хоча визнав, що Росія напала без вагомих причин.

Водночас президент США заявив, що Володимир Путін і Володимир Зеленський мають зустрітися для припинення війни. За його словами, Росія зацікавлена в угоді, а переговори між Вашингтоном і Москвою стартують 25 лютого в Саудівській Аравії.

Як повідомляв Главред, американський лідер вимагає, щоб Україна підписала угоду зі США щодо мінералів на суму 400-500 млн доларів. В іншому випадку нібито "будуть проблеми".

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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