Сіли на пляшку і склянку: російське керівництво повально пиячить через війну в Україні - ЗМІ

Російське керівництво повально пиячить через війну в Україні - ЗМІ / колаж УНІАН

Господар Кремля Володимир Путін все частіше став стикатися з проблемою алкоголізму серед свого оточення і вищих російських чиновників. Про це повідомляє російський портал Медуза з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, справа в тому, що російські топ-чиновники зловживають алкоголем на тлі війни проти України.

"Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їх заступники, навіть деякі віце-прем'єри, працівники Адміністрації президента і Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори", — розповідає одне з джерел.

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За його словами, основна причина цього "стресу" пов'язана з реальним збитком, який завдали Росії санкції Заходу, введені через війну в Україні. У той час як Путін нібито вважає, що з цими труднощами чиновники повинні легко справлятися.

"Присіли (в лютому — Главред) на стакан. Хтось втягнувся", - резюмував один з джерел.

Джерела вважають, що ситуація з вживанням алкоголю серед вищих російських керівників і чиновників турбує Путіна, оскільки "дисципліна стала страждати".

"Хтось пропадає перед важливим заходом, хтось невиразно і плутано доповідає. Це вже бачить широка публіка", - зазначає одне з джерел.

Проте співрозмовники вважають, що Путін не збирається нікого звільняти на тлі ситуації, що склалася ‒ мовляв, "поки будуть тільки натяки і м'які вимоги".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов підтвердив, що видатний діяч Кремля (і колишній президент РФ) Дмитро Медведєв страждає від алкоголізму - і нібито через це диктатор Путін і замінив його Михайлом Мішустіним на посаді прем'єра РФ.

За даними Пономарьова, Медведєв поплатився постом прем'єра РФ через свою пристрасть до алкоголю. Через постійні пиятики політик практично ніколи не приходив на роботу.

До того радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав Медведєва"маленькою людиною з великими комплексами".

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якого привернути до себе увагу і самоствердитися – бризнути отрутою в бік України або загрожувати світу. Україна була, є і буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання", - підкреслив радник керівника ОП.

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