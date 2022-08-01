'Батьківщина кинула': найманці з Чувашії бунтують через невиплати за участь у війні

У РФ найманці влаштували бунт / Фото УНІАН

Найманці з Чувашії, які брали участь у війні РФ проти України, поскаржилися на невиплату російською владою обіцяних грошей.

Рашисти вимагають виплатити їм обіцяні гроші за участь у війні - влада обіцяла понад 200 тисяч рублів кожному найманцеві. Про це йдеться в публічному зверненні сорока найманців батальйону Атал, яке публікує Дождь.

При цьому бунтівники шантажують командування переходом в приватні військові компанії або Чеченську гвардію. Про відмову від участі в бойових діях не йдеться.

"Просимо вас не осоромити Чуваську республіку цими вашими невиконаними обіцянками", – пишуть вони.

Що відомо про батальйон найманців Атал

Зазначимо, що про формування батальйону найманців Атал повідомляв наприкінці червня телеканал "Вести".

У нього набирали до 300 контрактників. 1 серпня в уряді республіки повідомили, що в батальйон записалося ще близько 140 "добровольців".

Раніше повідомлялося, що катастрофічні втрати російських окупантів в Україні змушують кремлівську верхівку проводити в РФ приховану мобілізацію.

При цьому в мережі звернули увагу на те, що більшість новобранців "Тигра" - чоловіки передпенсійного віку, з характерною зовнішністю обтяжених хронічними захворюваннями і зловживанням алкоголю.

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