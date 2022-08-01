УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Батьківщина кинула": найманці з Чувашії бунтують через невиплати за участь у війні

1 серпня 2022, 18:59

Бунтівники шантажують командування переходом в приватні військові компанії або Чеченську гвардію.

російські військові
У РФ найманці влаштували бунт / Фото УНІАН

Найманці з Чувашії, які брали участь у війні РФ проти України, поскаржилися на невиплату російською владою обіцяних грошей.

Рашисти вимагають виплатити їм обіцяні гроші за участь у війні - влада обіцяла понад 200 тисяч рублів кожному найманцеві. Про це йдеться в публічному зверненні сорока найманців батальйону Атал, яке публікує Дождь.

При цьому бунтівники шантажують командування переходом в приватні військові компанії або Чеченську гвардію. Про відмову від участі в бойових діях не йдеться.

"Просимо вас не осоромити Чуваську республіку цими вашими невиконаними обіцянками", – пишуть вони.

'Батьківщина кинула': найманці з Чувашії бунтують через невиплати за участь у війні

Що відомо про батальйон найманців Атал

Зазначимо, що про формування батальйону найманців Атал повідомляв наприкінці червня телеканал "Вести".

У нього набирали до 300 контрактників. 1 серпня в уряді республіки повідомили, що в батальйон записалося ще близько 140 "добровольців".

Раніше повідомлялося, що катастрофічні втрати російських окупантів в Україні змушують кремлівську верхівку проводити в РФ приховану мобілізацію.

При цьому в мережі звернули увагу на те, що більшість новобранців "Тигра" - чоловіки передпенсійного віку, з характерною зовнішністю обтяжених хронічними захворюваннями і зловживанням алкоголю.

Читайте ще:

Чувашія війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:25

РФ не вдасться взяти Запоріжжя чи Кривий Ріг, вони хочуть рубати коридор до Придністров'я – Жданов

19:25

Неймовірне везіння, успіх у справах і великі гроші: 3 знаки зодіаку в списку щасливчиків серпняВідео

19:14

Чому нам невигідний конфлікт за Тайвань між США і КНРПогляд

19:04

Гороскоп на завтра 2 серпня 2022: Близнюкам - гроші, Левам - везіння, Скорпіонам - таємні бажанняВідео

18:59

"Батьківщина кинула": найманці з Чувашії бунтують через невиплати за участь у війні

Реклама
18:51

"Війна тільки починається": що чекає Україну в День Незалежності 24 серпняВідео

18:37

Злякався удару по бункеру: Путін висловився проти ядерної війниВідео

18:35

Зупинка та евакуація: у Києві транспорт працюватиме по-новому під час тривогиВідео

18:25

"Колишня досі живе з Потапом": Позитив розсекретив, де зараз його ексдружина

18:19

День ангела Іллі - душевні привітання і картинки іменинникам в Іллін день

18:03

"Українська армія - найсильніша у світі": бойовик "ДНР" розповів матері, як працюють ЗСУВідео

17:59

"Поховаємо ворога": Пекін погрожує напередодні ймовірного візиту Пелосі на ТайваньВідео

17:39

Путін як Невський, а ЗСУ- "безбожники": у РФ насмішили новими методичками щодо війниВідео

17:11

Війна в Україні та її наслідки для Росії і Путіна – чат із соціологом Ігорем Ейдманом

17:10

План трьох "Д" з максимальним ударом по військах РФ: Подоляк назвав сценарій контроперації ЗСУВідео

17:06

"Ми чули крики": окупанти змусили полоненого "Волину" коментувати теракт в ОленівціВідео

17:02

Як почистити пральну машину від накипу: 3 прості "домашні" способи, які збережуть вашу техніку

17:01

Експерт пояснив, як і коли розвалиться путінська вертикаль влади в Росії

16:59

РФ збирає новий ударний кулак: експерти назвали головний напрямок атакиВідео

16:56

Гороскоп на серпень 2022 для Водоліїв: криза, армія та небезпека

Реклама
16:54

Світлана Лобода розповіла, коли повернеться до РФ

16:49

"Стратегічна мета": Хара пояснив, чому Україна має зруйнувати Кримський містВідео

16:44

Прикмети на 2 серпня: які 3 речі не можна робити в день Іллі, щоб не привернути бідуВідео

16:29

Астролог попередила про те, які небезпеки несе з собою серпень для УкраїниВідео

16:24

Україна отримала нову партію потужних HIMARS - РезніковВідео

16:09

"Спочатку - знищення окупантів": Данілов назвав умову переговорів з РФВідео

16:03

Останнє хвастощі: кадировця під час запису відео для Tik-Ток знищили ЗСУВідео

15:58

У Каховці партизани підірвали машину разом з колаборантом, він у реанімації - ЗМІВідео

15:55

ЗСУ звільнили понад 40 пунктів на Херсонщині: ситуація критична, людям слід виїжджати - ОВАВідео

15:53

Актор з серіалу "Кріпосна" пішов на фронт захищати Україну

15:41

Гороскоп на серпень 2022 для Козерогів: різкі зміни, зниження доходу і любовний трикутникВідео

15:32

Палахкотіло і вибухало до ранку: подробиці ліквідації військового складу РФ на ХерсонщиніВідео

15:24

Повня в серпні 2022: що потрібно зробити, щоб уберегтися від бідВідео

15:21

Київ "засипле" ракетами: відома точна дата - жахливий прогноз екстрасенсаВідео

15:13

"Зараз усе буде однозначно": експерт розповів, чи визнає Захід референдуми 11 вересня

15:04

"Зомбі в клітці": Бабкін розповів про родичів з Росії

15:01

16-тонні HIMARS стояли на другому поверсі: в РФ заявили про знищення 2 РСЗО й оконфузилися з відеоВідео

15:00

Гороскоп на липень 2022 для Стрільців: робота мрії та чудове одужанняВідео

14:59

Ракетні удари по Москві: Тука назвав цілі для ЗСУВідео

14:27

Від психопатії до онкології: психолог пояснив, якими захворюваннями страждає ПутінВідео

Реклама
14:24

79% українців за закриті кордони Росією з візами та митницями - нове опитування

14:15

"Своїх навіть не забирають": буряти та росіяни убивають один в одного на ХерсонщиніВідео

14:07

В Україну прибули німецькі РСЗВ MARS II - РезніковВідео

14:03

Євген Жуков. Кадирівці, звірства бурятів, роздача зброї населеннюВідеоблоги

14:00

У нових "Сватах" зіграє дублер Добронравова

13:55

Успішний контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ взяли в полон 11 окупантів, серед них прапорщик та офіцерВідео

13:45

Тепло , але нестійке - з дощами і грозами: прогноз погоди від Діденка на 2 серпняВідео

13:42

"Усі імперії розпадаються": експерт оцінив сценарій розвалу Росії після війни в Україні

13:37

Безруков зганьбився заявою про свої яйця

13:33

Москва повинна дотримуватися зобов'язань: Кулеба про прорив "зернової блокади" РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти