Розвідки Британії та США заявили про 'найсерйознішу загрозу з часів Холодної війни'

Британія та США стикаються з безпрецедентною кількістю загроз, пов’язаних з агресивними діями Росії.

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Британія та США стикаються з безпрецедентною кількістю загроз з боку РФ / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН, ua.depositphotos.com

Світ перебуває під з найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни. Росія проводить масштабну диверсійну кампанію по всій Європі, підриваючи стабільність світового порядку. Про це розповіли голова Секретної розвідувальної служби Британії (МІ6) Річард Мур та керівник ЦРУ Білл Бернс, пише Financial Times.

Очільники розвідок підкреслили, що їхні країни стикаються з безпрецедентною кількістю загроз, пов’язаних з агресивними діями російської розвідки. Вони зазначили, що Росія використовує сучасні технології для поширення брехні та дезінформації, з метою розколоти країни Заходу і послабити їхню єдність. За їхніми словами, нині світовий порядок перебуває під "загрозою, якої ми не бачили з часів Холодної війни".

"ЦРУ та розвідка Британії разом протистоять напористій Росії та загарбницькій війні Путіна в Україні. Ми бачили, що це наближається, і змогли попередити міжнародну спільноту, щоб усі ми могли згуртуватися на захист України. Ми ретельно розсекретили деякі з наших секретів як нову та ефективну частину цих зусиль", - заявили глави МІ6 і ЦРУ. відео дня

Вони також наголосили, що підтримують Україну в її боротьбі проти агресії Росії та висловили готовність допомагати українській розвідці.

"Путіну не вдасться знищити суверенітет і незалежність України. Дії Росії є грубим порушенням Статуту ООН та світових норм. Ми й далі допомагатимемо нашим хоробрим, рішучим партнерам з української розвідки. Пишаємося цим і захоплюємося стійкістю, інноваціями і завзяттям України", - зазначили в повідомленні.

Вони також звернули увагу на технологічні інновації, що використовуються у війні в Україні. Ця війна стала першою, де новітні технології, зокрема програмне забезпечення з відкритим кодом, поєднуються з традиційними військовими засобами.

"Цей конфлікт продемонстрував, що технології, застосовані разом із надзвичайною хоробрістю та традиційною зброєю, можуть змінити хід війни. Війна в Україні стала першою у своєму роді, яка поєднала програмне забезпечення з відкритим кодом із передовими технологіями на полі бою... у такому неймовірному темпі та масштабі. Найбільше, це підкреслило необхідність адаптації, експериментів та інновацій", - додали глави розвідок.

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, армія Росії за останні тижні досягла тактичного просування під Вугледаром Донецької області. Британська розвідка зазначає, що цей напрямок, ймовірно, залишиться гарячим.

Проте президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Покровському напрямку за останні кілька днів "була кращою", але для остаточних висновків потрібно дочекатися стабілізації.

Крім цього, глава ГУР МО України Кирило Буданов зазначив, що перелому у російсько-українській війні поки не відбулося, але він наближається. Порівнюючи ситуацію з футбольним матчем, Буданов сказав, що Україна знаходиться на 70-й хвилині гри.

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