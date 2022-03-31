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Прем'єр Словенії підтримав передачу Києву систем ПРО С-300

31 березня 2022, 08:58

Янез Янша не повідомив подробиці того, яку допомогу передають Україні. При цьому він додав, що С-300 - це обладнання, якого Київ потребує найбільше.

с-300, ЗСУ
Прем'єр Словенії висловився за відправку зенітно-ракетних комплексів С-300 в Україну / Фото opk.com.ua

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що підтримує відправку в Україну систем протиракетної оборони С-300.

За його словами, це обладнання, якого Україна найбільше потребує, передає CNN.

Янша також додав, що не буде повідомляти подробиці того, яку допомогу передають Україні.

Прем'єр-міністр Словенії також розповів, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, який сказав йому, що його уряд готовий запропонувати українцям референдум про зміну Конституції, щоби відмовитися від бажання України вступити в НАТО.

"Я думаю, що вони ухвалили якесь прагматичне рішення, тому що після того, як вони виграють цю війну, я думаю, що НАТО захоче, щоби вони приєдналися. Коли вони виграють цю війну, українська армія буде однією з найсильніших, якщо не найсильнішою армією на європейському континенті", - вважає Янша.

Як повідомляв Главред, 16 березня стало відомо, що в Україну вже відправили щонайменше один зенітно-ракетний комплекс С-300, що призначений для захисту неба від ракет і літаків агресорів.

Довідка. ПРО С-300 належить до сімейства зенітних ракетних комплексів середнього радіусу дії. С-300 призначене для боротьби з літаками стратегічної й тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км та відстанях до 100 км в умовах інтенсивного радіопротидії. На заході комплекс отримав позначення SA-10.

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