Після заяв Трампа про Гренландію: Пєсков захотів визнання 'референдумів'

В РФ зробили неочікувану заяву про незаконні референдуми на окупованих територіях України.

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Заява Пєскова про окуповані території / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот з відео

Коротко із заяви Пєскова:

США мають згадати про референдуми про нібито входження окупованих територій до складу РФ

В Європі боязко реагують на претензії Трампа щодо Гренландії

Речник російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що якщо США закликають прислухатися до думки жителів Гренландії, то мають прислухатися і до думки, яку нібито висловили жителі окупованих територій України на псевдореферендумах. Про це він сказав журналістам, пише пропагандистське агентство "РИА Новости".

Так, за словами речника диктатора Путіна, через те, що у США кажуть брати до уваги думку жителів острова, там мають згадати про незаконні референдуми про входження до складу РФ, які Росія провела на окупованих територіях України.

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Зокрема, за його словами, США мають "виявити до них таку саму повагу".

Також Пєсков сказав, що в Європі "боязко, майже пошепки" реагують на претензії Трампа щодо Гренландії.

Заяви Трампа про Гренландію - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 7 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що угода про приєднання Гренландії до Сполучених Штатів має відбутися, наголосивши на необхідності зробити цей найбільший у світі острів "знову великим".

Політичний аналітик Олександр Палій заявив, що Трамп уже позначив свої бажання - він хоче "забрати Гренландію і Канаду".

Видання Reuters підкреслює, що обраний президент США Дональд Трамп хоче купити Гренландію, щоб розширити вплив країни та створити історичну спадщину. Він не планує використовувати військову силу, але розглядає дипломатичний чи економічний тиск на Данію.

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