Польща ставить питання руба: вимагає ядерної зброї

Прем'єр Моравецький заявив, що Варшава зацікавлена в участі в програмі Nuclear Sharing.

https://glavred.net/world/polsha-stavit-vopros-rebrom-trebuet-yadernogo-oruzhiya-10482187.html Посилання скопійоване

Польща згодна розмістити у себе ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: pixabay

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликає НАТО розмістити в його країні ядерну зброю.

"У зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю, ми просимо весь блок НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing", - заявив Матеуш Моравецький у п'ятницю після саміту ЄС.

У п'ятницю вдень завершилася Європейська рада з безпеки та імміграції. Після зустрічі прем'єр-міністр був присутній на прес-конференції, де його запитали про участь Польщі в програмі розповсюдження ядерної зброї, пише polsatnews.pl.

відео дня

Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в програмі.

"Остаточне рішення залежатиме від наших партнерів із США та НАТО. Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні", - сказав він.

Він додав, що "ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає всілякі загрози".

Що таке Nuclear Sharing?

Nuclear Sharing - це програма НАТО, яка є частиною ядерного стримування. Вона надає ядерні боєголовки державам-членам, які не володіють власною ядерною зброєю. З листопада 2009 року в рамках програми Nuclear Sharing американська ядерна зброя знаходиться в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Ядерна зброя в Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко раніше заявив, що його країна почала отримувати від країни-агресора РФ тактичну ядерну зброю. Лукашенко в нападі хвастощів навіть заявив, що отримана від путінського режиму ядерна зброя в тричі могутніша, ніж атомні бомби "Малюк" і "Товстун", які США в 1945 році скинули на Хіросіму і Нагасакі.

У березні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив про домовленість з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін також заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.

Пізніше країна-окупант почала навчання для військових Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками, а вже 25 травня Москва і Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння.

Більше новин про Польшу: