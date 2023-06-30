УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Польща ставить питання руба: вимагає ядерної зброї

Тарас Сидоржевський
30 червня 2023, 18:11 оновлено 30 червня, 18:15
104
Прем'єр Моравецький заявив, що Варшава зацікавлена в участі в програмі Nuclear Sharing.
Польща, ядерна зброя
Польща згодна розмістити у себе ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: pixabay

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликає НАТО розмістити в його країні ядерну зброю.

"У зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю, ми просимо весь блок НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing", - заявив Матеуш Моравецький у п'ятницю після саміту ЄС.

У п'ятницю вдень завершилася Європейська рада з безпеки та імміграції. Після зустрічі прем'єр-міністр був присутній на прес-конференції, де його запитали про участь Польщі в програмі розповсюдження ядерної зброї, пише polsatnews.pl.

відео дня

Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в програмі.

"Остаточне рішення залежатиме від наших партнерів із США та НАТО. Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні", - сказав він.

Він додав, що "ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає всілякі загрози".

Що таке Nuclear Sharing?

Nuclear Sharing - це програма НАТО, яка є частиною ядерного стримування. Вона надає ядерні боєголовки державам-членам, які не володіють власною ядерною зброєю. З листопада 2009 року в рамках програми Nuclear Sharing американська ядерна зброя знаходиться в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Ядерна зброя в Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко раніше заявив, що його країна почала отримувати від країни-агресора РФ тактичну ядерну зброю. Лукашенко в нападі хвастощів навіть заявив, що отримана від путінського режиму ядерна зброя в тричі могутніша, ніж атомні бомби "Малюк" і "Товстун", які США в 1945 році скинули на Хіросіму і Нагасакі.

У березні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив про домовленість з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін також заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.

Пізніше країна-окупант почала навчання для військових Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками, а вже 25 травня Москва і Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння.

Більше новин про Польшу:

новини Польщі
Реклама

Головне за день

Окупанти зібрали "потужне угруповання": Череватий - про важкі бої під Бахмутом

Окупанти зібрали "потужне угруповання": Череватий - про важкі бої під Бахмутом

18:17 Україна
Польща ставить питання руба: вимагає ядерної зброї

Польща ставить питання руба: вимагає ядерної зброї

18:11 Світ
Опинився в госпіталі: на Київщині побили військового, бо він роздавав повістки

Опинився в госпіталі: на Київщині побили військового, бо він роздавав повістки

16:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:23

"Не дамо більше грошей Україні": пропутінський Орбан видав скандальну заяву

18:17

Окупанти зібрали "потужне угруповання": Череватий - про важкі бої під Бахмутом

18:14

Росіяни жорстоко обстріляли школу на Донеччині: є жертви та поранені

18:12

Чоловік регулярно спалює мелену каву і показує, як йому це допомагаєВідео

18:11

Польща ставить питання руба: вимагає ядерної зброї

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:48

Благодійний фонд Вадима Машурова придбав для ЗСУ надсучасний реанімобіль, який рятує життя захисників актуально

17:41

Дочка Кіркорова здивувала злим І заздрісним обличчям на дні народженні брата

17:40

Суд передав Жеваго чужу компанію на основі роздруківок електронної пошти - ЗМІ

17:06

Як готувати свіжу брокколі на сковороді: секрет смачного овоча

Реклама
16:56

Остапа Ступку судитимуть через п'яну ДТП, яку він скоїв у центрі Києві

16:50

Опинився в госпіталі: на Київщині побили військового, бо він роздавав повістки

16:49

Віце-прем’єр Федоров: законопроект 5655 зробить будівельну сферу ще прозорішою

16:37

Готуємо дуже соковитий шашлик: топ секретів досвідчених мангальщиків

16:20

Наомі Кемпбелл стала мамою вдруге

16:15

Переживуть усіх: астрологи розповіли, які знаки зодіаку живуть найдовше

16:12

Якщо РФ підірве ЗАЕС, Україна все дізнається за декылька годин - Енергоатом

16:09

Як за 20 секунд почистити карася від луски і не забруднити кухню: шалені фокуси

16:02

Стартувала реєстрація на головний марафон країни новости компании

15:59

Ще одна страшно красива: в РФ вибрали "Міс Москву"

15:52

"Частину можуть підірвати": Буданов розкрив ймовірний сценарій теракту на ЗАЕС

Реклама
15:49

Путіна виставлено повним ідіотом: експерт заявив про продовження заколоту

15:43

Для чого пити липовий чай: дивовижна користь і властивості ароматного чаю

15:39

В якому віці потрібно хрестити дитину: відповіді на найбільш спірні питання

15:21

Залужний розповів про свої страхи і згадав "Вагнера"

15:06

Син російського актора - "путініста" випав з вікна

15:04

"Це самогубство": в ОП різко відповіли на маячню Трампа щодо війни в Україні

15:01

Зеленський терміново наказав Залужному та Наєву посилити кордони із Білоруссю

14:52

Залужний – про загрозу ядерного удару: "Ну що, здаватися?"

14:47

Зеленський підписав закон про збільшення доплат та відпусток військовим

14:39

Директор МАГАТЕ видав дику заяву про ЗАЕС: "Все може статися"

14:38

Що буде з організмом, якщо їсти морозиво кожен день: дивовижні наслідки

14:13

Загроза удару ПВК Вагнера з Білорусі: експерт попередив про ризики для України

13:50

Під час бунту Вагнера всі втекли, Пригожин зайшов би у порожній Кремль - Буданов

13:37

ЗСУ отримали вже 130 авто за сприяння Favbet Foundation

13:33

Верховний суд закликають дати "зелене світло" реставрації садиби Терещенків

13:14

"Це не шоу": Залужний різко відповів критикам щодо темпів контрнаступу ЗСУ

13:01

Україна повинна вийти на кордони 1991-го до кінця року - Буданов

12:58

Інноваційні фінансові інструменти стимулюватимуть трудову міграцію – Руслан Алієв актуально

12:43

Більшість робить це неправильно: як правильно обрізати півонії на зиму

12:22

Підвищення пенсій в Україні з 1 липня: кому збільшать виплати на 20%

Реклама
12:06

"Головоріз" промахнувся, його слабкість зростає: Путін потрапив на обкладинку The Economist

12:05

Гороскоп на завтра 1 липня 2023: Рибам - досягнення, Тельцю - новий погляд

11:46

ЗСУ наступають в усіх напрямках, ініціативу перехоплено - Міноборони

11:37

Суровікін був таємним VIP-членом ПВК Вагнера: журналісти CNN розкрили деталі

11:09

ФСБ РФ отримала завдання вбити Пригожина - Буданов

11:00

Війна тисне на гривню: економіст розповів, що буде з доларом до кінця року

10:51

Усунення Путіна і ліквідація Пригожина: експерт дав прогноз і назвав терміни

10:38

Грози чергуватимуться зі спекою: якою буде погода в Україні в липні 2023

10:21

Кошлаті косми: Лорак здивувала недоглянутою посіченою зачіскою

10:20

В Україні підскочуть ціни на бензин і дизель: паливо подорожчає вже в липні

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти