Польща ставить питання руба: вимагає ядерної зброї

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликає НАТО розмістити в його країні ядерну зброю.
"У зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю, ми просимо весь блок НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing", - заявив Матеуш Моравецький у п'ятницю після саміту ЄС.
У п'ятницю вдень завершилася Європейська рада з безпеки та імміграції. Після зустрічі прем'єр-міністр був присутній на прес-конференції, де його запитали про участь Польщі в програмі розповсюдження ядерної зброї, пише polsatnews.pl.
Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в програмі.
"Остаточне рішення залежатиме від наших партнерів із США та НАТО. Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні", - сказав він.
Він додав, що "ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає всілякі загрози".
Що таке Nuclear Sharing?
Nuclear Sharing - це програма НАТО, яка є частиною ядерного стримування. Вона надає ядерні боєголовки державам-членам, які не володіють власною ядерною зброєю. З листопада 2009 року в рамках програми Nuclear Sharing американська ядерна зброя знаходиться в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.
Ядерна зброя в Білорусі
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко раніше заявив, що його країна почала отримувати від країни-агресора РФ тактичну ядерну зброю. Лукашенко в нападі хвастощів навіть заявив, що отримана від путінського режиму ядерна зброя в тричі могутніша, ніж атомні бомби "Малюк" і "Товстун", які США в 1945 році скинули на Хіросіму і Нагасакі.
У березні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив про домовленість з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін також заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.
Пізніше країна-окупант почала навчання для військових Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками, а вже 25 травня Москва і Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння.
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