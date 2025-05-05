Здійнялось блакитне полум'я: в Саратові партизани атакували об'єкт енергетики РФ

Диверсія призвела до серйозних наслідків для інфраструктури окупантів.

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Партизани послабили логістику окупантів / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили в Атеш:

У Саратові підпалили трансформаторну підстанцію

Електропостачання на двох базових станціях було порушене

Внаслідок диверсії було ускладнено координацію і логістику ворога

У Саратові, що у країні-агресорці Росії, на трансформаторній підстанції виникла масштабна пожежа внаслідок диверсії партизанів Атеш. Про це повідомили у Telegram українського руху.

Виведення з ладу підстанції призвело до серйозних наслідків для критично важливої інфраструктури окупантів. Зокрема, електропостачання двох базових станцій стільникового зв'язку було повністю порушено.

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"Ці станції забезпечували зв'язок у районах, де розташовані ключові промислові об'єкти: нафтопереробний завод "ГазПромМаш", завод "Пірогруп" і, що особливо важливо, мобілізаційний центр, який використовують окупанти для координації своїх злочинних дій", - йдеться у повідомленні.

Після того, як ці станції припинили роботу, для окупантів серйозно ускладнилась координація дій, логістика та виникли додаткові проблеми для організації оборони противника.

"Атеш продовжує методично знищувати інфраструктуру, що підтримує військову машину окупантів. Ми продовжуватимемо наші операції до повного звільнення української землі. Кожен удар по їхній інфраструктурі наближає момент нашої перемоги", - додали представники руху.

Диверсії на об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, українські партизани також провели успішну диверсію у тимчасово окупованому Донецьку. Вони знищили військовий автомобіль окупантів разом із комплексом РЕБ.

Раніше представники українського підпілля здійснили успішну операцію зі зриву постачання палива російським окупантам, які перебувають у Запорізькій області. Диверсія була проведена у Джанкойському районі окупованого Криму.

Напередодні, як писав Главред, партизани провели диверсію на межі Херсонської області та Криму. Агент руху "Атеш" знищив електрообладнання релейної шафи у населеному пункті Олексіївка.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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