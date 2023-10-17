УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Відмова Зеленському у візиті до Ізраїлю: посол прокоментував інформацію ЗМІ

Юрій Берендій
17 жовтня 2023, 13:51 оновлено 17 жовтня, 13:51
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростував інформацію ЗМІ про відмову Ізраїлю у візиті Володимира Зеленського.
Зеленский, Израиль
Посол прокоментував інформацію ЗМІ щодо відмови Зеленському у візиті до Ізраїлю / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Посол України в Ізраїлі назвав спекуляцією інформацію ЗМІ про ніби-то відмову президенту України Володимиру Зеленському у візиті до Ізраїлю. За його словами Офіс президена не звертався до уряду країни з такою пропозицією. Про це заявив Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі "Найкращого радіо".

"Я нагадаю, що у нас теж війна. Я зараз перебуваю в Ізраїлі й розумію весь жах і тяжкість ситуації. Але Україна воює не проти терористичної організації, а проти терористичної держави — російської федерації. Можливості пересування президента в даній ситуації досить обмежені. Тому коментувати те, був він запрошений чи не був запрошений, я, на жаль, не можу", — сказав посол.

Він також наголосив, що в умовах воєнного стану та з посиленням бойових дій на сході України у президента Зеленського не так багато можливостей для виїзду та міжнародних поїздок. Корнійчук також зазначив, що хронологія останніх контактів з ізраїльськими лідерами є досить позитивною.

відео дня

"Щодо поїздок, може це трохи дивно для ізраїльських журналістів, але, на мій погляд, це логічно. У ситуації війни добре і правильно, коли ми дізнаємося про пересування Зеленського, коли він сходить із трапу літака в тій країні, куди він прибуває. Тому дипломати та політики в такому випадку не обговорюють, коли й куди приїде Зеленський. Це важливо з точки зору безпеки та ефективності", — пояснив Корнійчук.

Інформація щодо того, що Зеленському, мовляв, відмовили у в’їзді, є предметом спекуляцій. Він підкреслив, що жодного офіційного запиту з боку України до Ізраїлю про його візит не було подано.

Крім того, Корнійчук вказав на важливий аспект: Зеленський, під час своїх міжнародних поїздок, відвідує кілька країн одразу, оскільки все повинно відбуватися оперативно. Він не може собі дозволити витрачати кілька днів, щоб потрапити в якусь одну конкретну країну.

"Я впевнений, що під час якогось наступного турне напевно така можливість у нього (Зеленського, — Ред.) буде і жодних заперечень з боку ізраїльського уряду теж не буде. Тому спекуляції тут грають на користь хіба що росії, бо для вух російського керівництва це звучить чудово, що Зеленському не погодили його приїзд до Ізраїлю", — підсумував посол.

Війна в Ізраїлі - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ізраїльські військові знищили одного з керівників палестинської радикальної організації ХАМАС в секторі Газа. Як повідомили у спільній заяві Армії оборони Ізраїлю та Служби безпеки Ізраїлю у Telegram, що військові вбили Усаму Мазіні, голову шури (ради) терористичної організації ХАМАС у секторі Газа.

Також, президент США Джо Байден відвідає Ізраїль у середу 18 жовтня. Про його візит повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен і прессекретар Білого Дому Карін Жан-П'єр.

Водночас, США відібрали дві тисячі бійців для можливого розгортання на підтримку Ізраїлю. Як повідомляє The Wall Streеt Journal, перед військовими поставлено завдання з консультування та медзабезпечення. Їхня участь у бойових діях виключена.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський Напад ХАМАС на Ізраїль
Реклама

Головне за день

Вертольоти РФ підірвали разом з окупантами: деталі ударів по аеродромах ворога

Вертольоти РФ підірвали разом з окупантами: деталі ударів по аеродромах ворога

13:38 Україна
Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янська

Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янська

12:03 Україна
Перша поїздка диктатора за межі колишнього СРСР за рік: Путін прилетів до Китаю

Перша поїздка диктатора за межі колишнього СРСР за рік: Путін прилетів до Китаю

11:31 Світ
Всі головні новини

Останні новини

14:48

"Різкий стрибок споживання": в "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом

14:48

"Це неймовірно": експерт розкрив колосальні втрати ворога під Авдіївкою

14:44

Підрозділ ЗСУ на східному напрямку отримав позашляховик від Favbet Foundation

13:52

Що буде, якщо з'їсти сире м'ясо: що відбувається з оганізмом людини

13:51

Відмова Зеленському у візиті до Ізраїлю: посол прокоментував інформацію ЗМІ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:38

Вертольоти РФ підірвали разом з окупантами: деталі ударів по аеродромах ворога

13:23

Жінка виростила кабачки вдома взимку - тепер вона робить так щорокуВідео

13:17

Міс Україна Всесвіт відверто показала себе в максимальній вазі

13:13

Окупанти втратили контроль: Білецький повідомив про успіх в районі Бахмуту

Реклама
13:02

Невже одружився: Клопотенко заінтригував фанатів фото біля РАГСу

12:51

"Ти - ніщо": Нетвереза Волочкова "наїхала" на Джигурду через секс-скандал

12:50

Росія відкликає ратифікацію угоди про заборону ядерних випробувань

12:18

Одразу пішов до нас: Інна Мірошниченко показала перші хвилини зустрічі з прийомним сином

12:11

Українцям три рази перерахують пенсії: кому і коли готувати кишені під гроші

12:09

Місячний календар 18 жовтня 2023: бізнес піде в гору, але в стосунках чекайте на зраду

12:03

Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янськаФото

11:44

"У 37 - ти вогонь": колишня Остапчука показала, як виглядає її тіло без спорту

11:31

Перша поїздка диктатора за межі колишнього СРСР за рік: Путін прилетів до Китаю

11:29

Шикарна закуска, яку варто терміново приготувати: рецепт за 5 хвилин на Новий рік 2024Відео

11:21

Масований удар по аеродромах: у Повітряних силах розкрили ціль операції

Реклама
11:20

"Диявол їх заплутав": Охлобистін видав мракобісся щодо виїхали з РФ артистів

10:59

Росіяни посилено штурмують район Мар’їнки: ЗСУ потужно відповідають окупантам

10:58

Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня 2023: Щуру - неприємності, Тигру - гроші в борг

10:46

Гороскоп Таро на листопад 2023: Ракам - тиск, Левам - фінанси, Дівам - новий етапВідео

10:43

Великий наступ: британська розвідка оцінила шанси РФ захопити Авдіївку

10:39

Як утеплити вікна на зиму: чоловік показав геніальний трюк із бульбашковою плівкоюВідео

10:00

Сергій Сивохо помер

09:59

"ЗСУ дійшли до залізниці": військовий експерт розкрив про ситуацію під Бахмутом

09:53

В Україні різко змінилися ціни на важливі для всіх господинь продукти: що сталося

09:48

Ніжний та вершковий: готуємо суп з плавленим сиром та куркою за менш ніж годину

09:36

ЗСУ досягли часткового успіху на захід від Вербового - Генштаб

09:31

Церковне свято 18 жовтня: що не можна робити на апостола і євангеліста Луку

08:59

Ізраїльські військові знищили одного із керівників ХАМАС

08:53

РФ веде таємні переговори щодо України: Арестович розповів, чого хоче Путін

08:44

Гороскоп на завтра 18 жовтня 2023: Ракам - похід до лікаря, Риби - одягніть синій

08:12

ЗСУ потужно вдарили по аеродромах окупантів біля Бердянська та Луганська

08:03

Які результати виборів у Польщі та відносини з УкраїноюПогляд

07:56

Батьки дівчини благають повернути її додому: ХАМАС вперше оприлюднив відео із заручницеюВідео

06:57

Байден вирушить з візитом до Ізраїлю: названо терміни

06:55

Лише одиниці побачать прихованого щура в полі за 17 секунд: надзвичайна загадка

Реклама
06:35

В Одесі прозвучала серія вибухів: перші подробиці

06:35

Як називається українською торт "Монастырская изба": Авраменко ошелешив відповіддю

06:10

Втрати Росії в жовтні і чи будуть рекорди?Погляд

05:30

Як приготувати курячі стегенця зі скоринкою: цей спосіб зведе усіх з розумуВідео

05:00

Як відмити сковороду від застарілого жиру: простий і універсальний спосіб

04:40

РФ збирає ракети: коли окупанти планують масовано бити по Україні

04:20

67-річна зірка "Сексу у великому місті" знялася в спідній білизні від Кардашьян

03:40

Експерт пояснив, чи буде Китай втручатися у війну в Ізраїлі

03:15

Ви все життя зберігали яйця не там: кухар розповіла про секрет їх приготування

02:45

"Росії це вигідно": експерт пояснив, чому Путін радіє війні в ІзраїліВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти