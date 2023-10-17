Відмова Зеленському у візиті до Ізраїлю: посол прокоментував інформацію ЗМІ

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростував інформацію ЗМІ про відмову Ізраїлю у візиті Володимира Зеленського.

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Посол прокоментував інформацію ЗМІ щодо відмови Зеленському у візиті до Ізраїлю / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Посол України в Ізраїлі назвав спекуляцією інформацію ЗМІ про ніби-то відмову президенту України Володимиру Зеленському у візиті до Ізраїлю. За його словами Офіс президена не звертався до уряду країни з такою пропозицією. Про це заявив Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі "Найкращого радіо".

"Я нагадаю, що у нас теж війна. Я зараз перебуваю в Ізраїлі й розумію весь жах і тяжкість ситуації. Але Україна воює не проти терористичної організації, а проти терористичної держави — російської федерації. Можливості пересування президента в даній ситуації досить обмежені. Тому коментувати те, був він запрошений чи не був запрошений, я, на жаль, не можу", — сказав посол.

Він також наголосив, що в умовах воєнного стану та з посиленням бойових дій на сході України у президента Зеленського не так багато можливостей для виїзду та міжнародних поїздок. Корнійчук також зазначив, що хронологія останніх контактів з ізраїльськими лідерами є досить позитивною.

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"Щодо поїздок, може це трохи дивно для ізраїльських журналістів, але, на мій погляд, це логічно. У ситуації війни добре і правильно, коли ми дізнаємося про пересування Зеленського, коли він сходить із трапу літака в тій країні, куди він прибуває. Тому дипломати та політики в такому випадку не обговорюють, коли й куди приїде Зеленський. Це важливо з точки зору безпеки та ефективності", — пояснив Корнійчук.

Інформація щодо того, що Зеленському, мовляв, відмовили у в’їзді, є предметом спекуляцій. Він підкреслив, що жодного офіційного запиту з боку України до Ізраїлю про його візит не було подано.

Крім того, Корнійчук вказав на важливий аспект: Зеленський, під час своїх міжнародних поїздок, відвідує кілька країн одразу, оскільки все повинно відбуватися оперативно. Він не може собі дозволити витрачати кілька днів, щоб потрапити в якусь одну конкретну країну.

"Я впевнений, що під час якогось наступного турне напевно така можливість у нього (Зеленського, — Ред.) буде і жодних заперечень з боку ізраїльського уряду теж не буде. Тому спекуляції тут грають на користь хіба що росії, бо для вух російського керівництва це звучить чудово, що Зеленському не погодили його приїзд до Ізраїлю", — підсумував посол.

Війна в Ізраїлі - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ізраїльські військові знищили одного з керівників палестинської радикальної організації ХАМАС в секторі Газа. Як повідомили у спільній заяві Армії оборони Ізраїлю та Служби безпеки Ізраїлю у Telegram, що військові вбили Усаму Мазіні, голову шури (ради) терористичної організації ХАМАС у секторі Газа.

Також, президент США Джо Байден відвідає Ізраїль у середу 18 жовтня. Про його візит повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен і прессекретар Білого Дому Карін Жан-П'єр.

Водночас, США відібрали дві тисячі бійців для можливого розгортання на підтримку Ізраїлю. Як повідомляє The Wall Streеt Journal, перед військовими поставлено завдання з консультування та медзабезпечення. Їхня участь у бойових діях виключена.

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