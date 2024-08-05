Звільнення ув'язнених росіян: у яких цілях Путін може використати Красікова

Аналітик розповіла про те, як насправді диктатор Путін тепер може використати звільненого Вадима Красікова.

https://glavred.net/world/osvobozhdenie-zaklyuchennyh-rossiyan-v-kakih-celyah-putin-mozhet-ispolzovat-krasikova-10585733.html Посилання скопійоване

Для чого Путіну Красіков після обміну / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду політична аналітикиня, головна редакторка порталу After Еmpire Ольга Курносова розповіла, як Путін тепер може використати звільненого з ув'язнення Вадима Красікова - чи може він зіграти якусь роль у нинішній російській політиці.

"Звичайно, Путіну потрібні такі. Уже одного лукавого в Державній думі, мабуть, не вистачає. Уявіть, як би було красиво - фракція вбивць у Держдумі РФ. Звичайно, можна було б сказати, що всі російські політичні діячі нині вбивці, тому що вони виправдовують війну в Україні. Безумовно, це так, але тут прям безпосередній отруйник та інші фахівці, заплічних справ майстри. Путін уже обіцяв нагороджувати всіх без винятку, і я думаю, що Красиков буде новим героєм Росії. Мені здається, що це те, що дуже близьке Путіну - він сам маніяк і вбивця, а присвоювати звання героя Росії вбивці цілком укладається в сьогоднішнє уявлення Путіна про прекрасне", - вважає Курносова.

Вона також наголосила, що усі отримають ті чи інші нагороди - хтось просто стане депутатом, але й губернаторів іноді потрібно міняти, та інших чиновників.

відео дня

"Тож стануть у пригоді", - додала аналітик.

Хто така Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що 1 серпня у Туреччині відбувся обмін ув'язненими між країною-агресором Росією і низкою західних країн. Ольга Курносова заявила, що російський диктатор Путін міг погодитися на обмін з Заходом задля переговорів з Україною.

Політична аналітикиня також розкрила, які наслідки загрожують Україні. Курносова вважає, якщо це один із кроків у напрямку майбутніх мирних переговорів, то, звісно, для України це матиме найбезпосередніші наслідки.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред