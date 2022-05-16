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"Дуже серйозно": Грозєв розповів про таємний лист ФСБ з приводу хвороби Путіна

16 травня 2022, 18:30

Луб'янка послала циркулярний лист всім регіональним шефам ФСБ, повідомив розслідувач Bellingcat.

путина
Володимир Путін / Reuters

З'являється все більше інсайдів з РФ з інформацією про серйозну хворобу президента Володимира Путіна, заявив болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

"Нещодавно з колегами ми слухали запис одного дуже близького олігарха до Путіна, який іншому олігарху розповідає, що, загалом, краще, щоб він помер від цього... Там називають якусь ймовірну хворобу. "Тому що він нас знищив, він знищує Україну, він знищує Росію". Ось вони так думають, і це так і є. Тобто вони активно або пасивно зараз обмірковують, як цьому покласти кінець", - підкреслив він в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Розслідувач також повідомив про те, що має дані про таємний лист ФСБ з приводу стану здоров'я Путіна.

"Знаємо, що Луб'янка послала циркулярний лист десь місяць тому всім регіональним шефам ФСБ, що, "якщо ви почуєте, що у нього дуже серйозне захворювання, наполягаємо, щоб на це не звертали уваги". І вони тоді всі подумали, що це означає саме з точністю до навпаки. Так що тут я до того, що навіть неважливо, чи вмирає він або важко хворий. Тут важливо, що поруч з ним так думають. А це змінює формулу. Це є фактором взагалі при прийнятті рішень: наскільки лояльні йому люди можуть собі дозволити бути. Тому, може бути, я занадто оптимістично сперечався з іншими людьми, які так це розраховують, але я думаю, що саме фактор того, що люди поруч з ним вважають, що у нього не все гаразд зі здоров'ям, – цей фактор зменшує ризик, що приймуть його накази вбивати, там, ще інших опозиціонерів. Як раніше вони приймали ж замовлення вбивати, труїти", - додав Грозєв.

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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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Володимир Путін
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