'Немає підстав': в РФ придумали безглузде пояснення, як не платити 3 млн рублів за знищених солдатів

Окрім того, російські пропагандисти запустили фейк щодо призначення українським командуванням та владою держави винагороди за ліквідованих окупантів.

Росіяни розформовують підрозділи, аби не виплачувати компенсації за загиблих / ua.depositphotos.com

Російське командування почало розформовувати свої підрозділи, які дислокуються на території окупованої Луганщини, аби сім'ї загарбників не отримували компенсації у розмірі 3 мільйони рублів.

"На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів. Після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів у звʼязку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окрім того, зазначається, що російські пропагандисти запустили фейк щодо призначення українським командуванням та владою держави винагороди за ліквідованих окупантів, яка, як стверджують окупанти, виплачується в доларах.

"На території Російської Федерації поширюється фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України, а саме, надаються нібито докази призначення грошової винагороди за знищення військовослужбовців ЗС РФ від 700 до 1 тисячі доларів США", - зазначили у Генштабі.

Втрати України та Росії на війні

Нещодавно радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що втрати української армії на війні з Росією – державна таємниця. Їх не можна озвучувати, аби не дозволити противнику оцінювати ефективність своїх операцій. Водночас Арестович назвав приблизну кількість загиблих. За його словами, на війні загинуло від 10 до 20 тисяч українських військових.

Як зазначив Арестович, в України багато поранених, проте всі вони через деякий час повертаються до бою. Водночас у Росії багато вбитих. Співвідношення вбитих українських військових до російських – щонайменше 1 до 7.

Раніше керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж заявляв, що влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Ба більше, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись".

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