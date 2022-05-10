УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Німецький концерн готовий передати Україні 100 БМП Marder – ЗМІ

10 травня 2022, 15:40

Перші бойові машини піхоти будуть готові за три тижні.

немецкая БМП Marder
Німецький концерн готовий передати Україні 100 БМП Marder – ЗМІ/ Facebook Bundeswehr

Оборонний концерн Німеччини Rheinmetall готовий передати Україні перші бойові машини піхоти Marder.

Наразі для цього очікується відповідне рішення уряду ФРН. Про це повідомив керівник компанії Армін Паппергер в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

Він зазначає, що Україні готові загалом надати 100 БМП Marder у середньостроковій перспективі. Перші машини можуть бути готові за три тижні.

"Ми чекаємо на рішення федерального уряду... Але зараз достатньо країн, які хочуть ці транспортні засоби, не тільки Україна", – зазначив очільник компанії.

Раніше німецький концерн Rheinmetall направив Україні запит на продаж 100 БМП Marder.

БМП Marder – що про них відомо

Бойові машини піхоти Marder розробила у 1966-1969 роках німецька компанія Rheinmetall AG. Вони експлуатуються з 1970 року і до сьогодні.

У таку БМП поміщається 3 людини екіпажу і 6-7 осіб десанту. Вона оснащена автоматичною гарматою і пулеметом.

Надання Німеччиною зброї Україні

Раніше повідомлялося, що німецький парламент, Бундестаг, більшістю голосів схвалив пропозиція про постачання зброї Україні – у тому числі і з важкого озброєння.

Пізніше стало відомо, що ФРН планує передати Україні зенітні самоходки Гепард – це броньована машина, головне завдання якої захищати війська від нападів з повітря – штурмовиків, вертольотів, безпілотників.

Цю інформацію пізніше підтвердила очільниця Міністерства оборони ФРН Крістіна Ламбрехт – вона зазначила, що Німеччина передасть ЗСУ сім самохідних артилерійських установок (САУ) моделі PzH 2000. Проте Гепарди ще не надійшли до України через нестачу боєприпасів до них.

Також канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Путін поставив під загрозу мир у Європі. Тому він не лишає Німеччині та іншим цивілізованим країнам іншого вибору, крім як постачати Україні озброєння для захисту від російської агресії.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини Німеччини БМП військова допомога вторгнення Росії новини України Німеччина
Реклама
Популярне
"Наша сім'я буде більше": Осадча привітала Юрія Горбунова"Наша сім'я буде більше": Осадча привітала Юрія Горбунова Гроші ллються рікою: двом знакам зодіаку потужно підфартить з фінансами в травні 2022Гроші ллються рікою: двом знакам зодіаку потужно підфартить з фінансами в травні 2022 Танці на перевернутому хресті: Кіркоров спровокував скандал в РосіїТанці на перевернутому хресті: Кіркоров спровокував скандал в Росії Гороскоп Таро на тиждень 9-15 травня: Левам - успіх, Козерогам - випробування долі, Рибам - щаслива зустрічГороскоп Таро на тиждень 9-15 травня: Левам - успіх, Козерогам - випробування долі, Рибам - щаслива зустріч Ретроградний Меркурій 10 травня - 3 червня: що потрібно зробити, щоб залучити удачуРетроградний Меркурій 10 травня - 3 червня: що потрібно зробити, щоб залучити удачу
Підтримайте Главред

Останні новини

16:53

Білорусь розгортає на кордоні війська спецоперацій: нібито винна українська армія

16:40

Ігор Кондратюк написав еротичну розповідь про стосунки Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої

16:28

Повня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

16:23

Тікали так, що кинули "трофей": бійці ЗСУ знайшли в окопах росіян вкрадену пральну машинку

16:19

Бомбили "Азовсталь" всю ніч: серед українських бійців багато пораненихВідео

Реклама
16:11

Автомобільне сполучення у звільнених регіонах відновлено на 70% – Тимошенко

16:09

Скільки вклали в Лободу: стало відомо про інвестиції Крапівіної в співачку

16:01

Військовий експерт назвав терміни закінчення війни і пояснив, що "доб'є" РФВідео

15:40

Окупанти відступають з Харківської області, кидаючи на звалищах тіла своїх солдатів - обладміністрація

15:40

Німецький концерн готовий передати Україні 100 БМП Marder – ЗМІВідео

15:31

Шлюб Бекхема під загрозою? Фанати розгледіли загрозливі знаки на фото

15:31

Перемога України у війні з Росією визначена: чому заметушилася і чого боїться НімеччинаПогляд

15:15

Зрадник здав окупантам схему тунелів: в СБУ розповіли, як рашисти потрапили на АзовстальВідео

15:13

Третя світова війна почалася: В'ятрович назвав спосіб перемоги над ПутінимВідео

15:08

Росія знову атакує Україну, але план Путіна провалиться: у нього залишиться тільки два варіанти -МВСВідео

14:58

"Такого народу не існує і нас треба вирізати": подробиці про напад у Берліні від Наталії МосейчукВідео

14:36

Не мама: дочка Дженніфер Лопес шокувала своїм зовнішнім виглядом

14:34

ЗСУ вибивають окупантів з-під Харкова: Гіркін закотив істерику через втечу рашистівВідео

14:15

Росія - країна-терорист, її дії в Україні це геноцид: сейм Литви ухвалив резолюціюВідео

13:54

"Звалище" трупів під Донецьком: тисячі тіл рашистів гниють просто неба - перехоплення СБУВідео

Реклама
13:28

Тікали від ЗСУ вплав: на Луганщині українські військові знищили ворожу техніку та понтониВідео

13:27

Путіну воювати з Україною все важче: чому РФ дістала з засіків допотопні ракетиПогляд

13:14

Накриє спека до +29 градусів, але з грозами: детальний прогноз погоди в Україні

13:00

Армія України трощить рідкісну техніку військ РФ: розбито бойову машину вогнеметників окупантівВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 11 травня 2022: Овнам – пророчі сни, Тільцям - втрати, Козерогам - виграш

12:58

"Крокодил" знищений на Харківщині: ЗСУ збили ударний вертоліт РФФотоВідео

12:22

Паливна криза: у Кабміні назвали нову ціну на бензин і дизельВідео

12:13

Тільки іскри полетіли: артилеристи ЗСУ ефектно знищили важку техніку ворогаВідео

11:51

Вибити ворога з України: Кулеба назвав нову мету у війні з РФВідео

11:43

Думають, як зменшити ганьбу: пропагандистам РФ наказали готувати росіян до можливої поразки у війніВідео

11:33

Місячний календар на червень 2022: найкращі і небезпечні дні

11:27

Рвалися до Харкова, але потрапили на ЗСУ: колону окупантів розгромили, а техніку потягли на тракторіВідео

11:03

Життя після 9 травня: яким буде третій етап війни з РосієюПогляд

10:56

У Нацгвардії розкрили деталі підготовки евакуації захисників МаріуполяВідео

10:55

"Для мене це свято священне": ще один український артист розважав росіян на 9 травня

10:50

Намагався рухатися "як раніше": британський офіцер звернув увагу на набряклого Путіна на парадіВідео

10:28

Вийшли з оточення РФ, розбили 25 одиниць техніки і врятували Харків: Бутусов розповів про подвиг ЗСУВідео

10:26

В Ізюмі під завалами зруйнованого РФ будинку знайшли тіла 44 загиблихВідео

10:12

"Зірки згоряють, а ми будемо жити": захисниця Маріуполя "Пташка" спростувала чутки про свою загибельВідео

09:58

З патріотів – у зрадники: Аваков пообіцяв особисто пристрелити одіозного КивуВідео

Реклама
09:36

Млинці від "тьоті Суп" і мало їжі: врятовані з Азовсталі розповіли, як вони виживали у підземелліВідео

09:36

День сім'ї 2022: дата свята, сердечні привітання і картинки

09:34

Україна воює з шакаламиПогляд

09:28

В Азові розповіли про підготовку військової операції по деблокаді МаріуполяВідео

09:00

Білоруські добровольці знешкодили снайперів РФ: одного вбили, другого взяли в полонВідео

08:50

Історична помилка: як Росія назавжди втратила право називатися переможцем нацизмуПогляд

08:40

Чеченський батальйон, який допомагає захищати Україну, захопив трофейний російський "Сонцепік"Відео

08:34

Євробачення 2022: коли відбудеться і кому пророкують перемогу букмекери

08:26

Окупанти РФ готують новий штурм: у Генштабі назвали два небезпечних напрямкиВідео

08:17

Гороскоп на сьогодні, 10 травня 2022: Левам – щасливі зміни, Козерогам – вороги, Водоліям - везіння

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти