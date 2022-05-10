Німецький концерн готовий передати Україні 100 БМП Marder – ЗМІ/ Facebook Bundeswehr

Оборонний концерн Німеччини Rheinmetall готовий передати Україні перші бойові машини піхоти Marder.

Наразі для цього очікується відповідне рішення уряду ФРН. Про це повідомив керівник компанії Армін Паппергер в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

Він зазначає, що Україні готові загалом надати 100 БМП Marder у середньостроковій перспективі. Перші машини можуть бути готові за три тижні.

"Ми чекаємо на рішення федерального уряду... Але зараз достатньо країн, які хочуть ці транспортні засоби, не тільки Україна", – зазначив очільник компанії.

Раніше німецький концерн Rheinmetall направив Україні запит на продаж 100 БМП Marder.

БМП Marder – що про них відомо

Бойові машини піхоти Marder розробила у 1966-1969 роках німецька компанія Rheinmetall AG. Вони експлуатуються з 1970 року і до сьогодні.

У таку БМП поміщається 3 людини екіпажу і 6-7 осіб десанту. Вона оснащена автоматичною гарматою і пулеметом.

Надання Німеччиною зброї Україні

Раніше повідомлялося, що німецький парламент, Бундестаг, більшістю голосів схвалив пропозиція про постачання зброї Україні – у тому числі і з важкого озброєння.

Пізніше стало відомо, що ФРН планує передати Україні зенітні самоходки Гепард – це броньована машина, головне завдання якої захищати війська від нападів з повітря – штурмовиків, вертольотів, безпілотників.

Цю інформацію пізніше підтвердила очільниця Міністерства оборони ФРН Крістіна Ламбрехт – вона зазначила, що Німеччина передасть ЗСУ сім самохідних артилерійських установок (САУ) моделі PzH 2000. Проте Гепарди ще не надійшли до України через нестачу боєприпасів до них.

Також канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Путін поставив під загрозу мир у Європі. Тому він не лишає Німеччині та іншим цивілізованим країнам іншого вибору, крім як постачати Україні озброєння для захисту від російської агресії.

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