Не відвернула війну: Трамп 'наїхав' на Гарріс за нібито зустріч з Путіним у 2022

Трамп заявив, що Камала Гарріс напередодні війни в Україні зустрічалась із Путіним, а через кілька днів Росія вдарила по Україні.

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Дональд Трамп і Камала Гарріс / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що його політична опонентка Камала Гарріс на початку 2022 року зустрічалась у Європі із російським диктатором Володимиром Путіним, а через кілька днів післля цього Росія напала на Україну. Про це повідомляє CNN.

"Згадайте, коли Байден послав Камалу в Європу, щоб зупинити війну в Україні. Вона зустрілася з Путіним, а потім через три дні він напав. Як вона вчинила? Як ви вважаєте, чи добре вона виконала свою роботу? Вона зустрілася з Путіним, щоб сказати йому: "Не роби цього". А через три дні він напав; тоді й почався напад", - цитує слова Трампа видання.

Водночас журналісти видання повідомляють, що Трамп каже неправду. За інформацією ЗМІ, Гарріс ніколи не зустрічалась із Путіним. Під час поїздки в Європу у 2022 році вона проводила бесіди із союзниками США, в тому числі і з президентом України Володимиром Зеленським.

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Журналісти також підкреслили, що у 2022 році адміністрація чинного президента Байдена намагалась стримати Путіна від військового вторгнення в Україну, але нічого з цим зробити вже не змогла. На думку американських політиків та аналітиків, вже тоді російський диктатор був впевнений, що нападе на Україну.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Вибори в США 2024 року - останні новини

Нагадаємо, осінню у США пройдуть президентські вибори. У недавній телефонній розмові кандидат в президенти Дональд Трамп запевнив Володимира Зеленського в тому, що Україна не стане предметом "торгу".

Раніше стало відомо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що у разі перемоги Трампа на виборах у США, республіканець не стане підтримувати Путіна у війні проти України.

Також повідомлялось, що кандидатка у президенти США Камала Гарріс обійшла Дональда Трампа за рівнем підтримки, випередивши його на 1%. Згідно з опитуванням CBS News, 50% виборців підтримують Гарріс, тоді як Трампа – 49%.

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