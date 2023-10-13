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"На нас чекає кровопролитна війна": експерт пояснив, в чому була мета атаки ХАМАС

Анна Ярославська
13 жовтня 2023, 02:06
ХАМАС існує для того, щоб нападати на Ізраїль, але інша справа, що він зачаївся, вважає Цві Зільбер.
Цві Зільбер
Цві Зільбер пояснив, чому ХАМАС напав на Ізраїль / Колаж: Главред, фото: facebook.com/george.zilber, скріншот

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер пояснив в інтерв'ю Главреду, в чому була головна мета нападу ХАМАС на Ізраїль.

За його словами, для бойовиків ХАМАС атаки Ізраїлю – це головне обґрунтування свого існування.

"Якщо ви подивитеся хартію ХАМАС, то там це, загалом-то, і прописано", - сказав він.

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Зільбер нагадав, що час від часу бойовики періодично влаштовували обстріли, але "Залізний купол" допомагав Ізраїлю захистити своїх громадян.

"Вони починають бомбити нас [Ізраїль], у нас десь 1, 2, 3, 5 загиблих, ми завдаємо удару у відповідь - у них 500-1000 загиблих. І на цьому вони заспокоюються, залучаються міжнародні посередники і знаходять якийсь спільний знаменник для того, щоб зробити перепочинок", - зазначив журналіст і додав, що цього разу сталося щось якісно інше.

За словами Зільбера, ХАМАСу ніколи не вдавалося зробити такий прорив на територію Ізраїлю, та Ізраїль був до цього абсолютно не готовий.

"Це щось нове, і нам ще належить з'ясувати, як їм вдалося підготувати і провернути таку операцію прямо у нас під носом. Нічого не помітив Моссад, найлегендарніша розвідслужба в світі. Не помітив нічого і Шин-Бет, наша служба контррозвідки, у якої половина Гази працює інформаторами. Адже так вважається, що найбільший роботодавець в Газі – "ХАМАС", а на другому місці – ізраїльські спецслужби, на яких буквальному сенсі працюють тисячі людей (...) ХАМАС весь час проводив якісь навчання, Ізраїль про це знав. І, як стало відомо, навіть єгиптяни щось відчули і попередили Нетаньяху", - розповів журналіст.

За словами Сільбера, Нетаньяху не звернув уваги на попередження, оскільки воно було занадто "загальним".

"Як кажуть єгиптяни, він не звернув на нього уваги з однієї простої причини – ізраїльські спецслужби приносять десятки, якщо не сотні таких попереджень загального характеру без будь-якої конкретики кожен день. І неможливо на це реагувати просто тому, що не можна знайти голку в копиці сіна, і треба хоч якусь конкретну інформацію мати. От якби вони сказали, що такого числа, або, припустимо, в цей вікенд або тиждень будьте особливо обережні, тому що плануються не лише ракетні обстріли, а й якийсь сухопутний прорив. На загальне попередження, застереження такого характеру не має сенсу і немає можливості реагувати. Ймовірно, більш точної інформації у ізраїльських спецслужб не було. І ось тут виникають питання про те, чому ми цей момент проспали", - сказав Зільбер.

Журналіст вважає, що абсурдно дорікати Ізраїль у відсутності переговорів з ХАМАСом, оскільки "не можна вести переговори з організацією, мета якої тебе знищити".

"Судячи з усього, на нас чекає дуже кровопролитна війна. Але у нас достатньо злості, гніву для того, щоб триматися, скільки треба. Тільки б дійсно наш уряд, нарешті, спромігся цю загрозу усунути раз і назавжди, щоб не було більше терористичного анклаву. Щоб в Газі було щось інше, щоб дійсно там хтось думав про економіку, про робочі місця", - сказав Зільбер.

За його словами, жителі Гази налічують мільйон вісімсот тисяч осіб, там дуже висока народжуваність. І всі ці люди - заручники терористичної організації.

"Точно такі ж, як і ізраїльтяни, яких зараз відвезли в полон. Правда, у цих заручників вже дуже давно виробився сильний стокгольмський синдром – вони солідаризуються з ідеологією ХАМАСу, це триває вже дуже багато років", - додав він.

Журналіст вважає, що з ХАМАСом у жителів Гази немає жодної перспективи, крім війни, кошмару і бомбардувань.

"І якщо Ізраїль позбавить Газу від ХАМАСу, він зробить подарунок не лише собі, але і палестинцям, які там живуть", - резюмував він.

Хто такий Цві Зільбер

Цві Зільбер - ізраїльський журналіст, публіцист і радіоведучий. Програмний директор радіостанції "Лучшее радио".

Напад ХАМАС на Ізраїль

Терористи ХАМАС 7 жовтня проникли на територію Ізраїлю із сектора Гази, їм вдалося захопити низку населених пунктів. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали відповідних ударів по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з сектором Гази, в які проникли бойовики ХАМАС під час раптової атаки 7 жовтня.

10 жовтня міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до повноцінного наступу на сектор Гази. Війна може тривати кілька тижнів або навіть місяців.

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Ізраїль ХАМАС новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль Цві Зільбер
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