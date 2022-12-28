Лавров цинічно заявив, що пріоритет РФ звільнити ці території "від загроз нацифікації, якої вони зазнавали довгі роки".

Лавров назвав регіони України, які РФ хоче "повністю звільнити" / ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія хоче повністю окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які загарбники внесли до свого складу під час незаконних "референдумів". Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Території "ДНР", "ЛНР", Запорізька та Херсонська області, які увійшли до складу РФ за підсумками референдумів, має бути повністю звільнено від Збройних сил України", - цинічно заявив Лавров, передає російське пропагандистське інформаційне агентство РБК.

Окрім того, він сказав, що пріоритет РФ "звільнити" ці території "від загроз нацифікації, якої вони зазнавали довгі роки".

"Це вимога волевиявлення, яка відбулася у всіх цих чотирьох регіонах", - збрехав Лавров.

Плани Росії щодо захоплення України

Нещодавно у Кремлі зробили цинічну заяву про "мир" з Україною. Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, "мир" нібито повинен базуватися на тому, що армія Російської Федерації не буде йти із захоплених територій і повертати контроль над ними Києву.

Російський диктатор Володимир Путін днями поскаржився, мовляв, на "НАТО в Україні". І сказав, що країна-окупант має намір посилити свій наступальний потенціал. За словами російського директора, 150 з 300 тисяч нових мобілізованих загарбників готуються воювати проти України.

Російський журналіст Ігор Яковенко вважає, що Путін не віддасть наказ на виведення військ з України. Але залишається питання того, як Кремль відреагує на звільнення українською армією окупованого Криму.

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