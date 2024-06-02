"Говорить гірше, ніж раніше": Комаровський висловився про стан здоров'я Путіна

Відомий лікар Євген Комаровський висловився з приводу стану здоров'я російського диктатора Володимира Путіна.
В інтерв'ю Дмитру Гордону педіатр відповів на запитання про те, як він оцінює стан здоров'я Путіна.
Як відомо, діагнози і хвороби російського диктатора часто обговорюють у світових ЗМІ, а нещодавно виникли чутки про його смерть.
"Думаю, що він не в холодильнику. Це точно. Думаю, що сподіватися на його передчасну кончину українцям не треба", - підкреслив лікар.
Він звернув увагу на те, що судячи з опублікованих відео, Путін продовжує говорити досить зв'язно.
"Це один із таких критеріїв. Виглядати можна як завгодно, аж до того що намалюють, підмажуть, а ось говорити досить складно. Говорить гірше, ніж раніше, але все одно говорить. Когнітивна функція в нього збережена", - сказав Комаровський.
Раніше психолог розкрив несподіваний діагноз Путіна. Для Володимира Путіна запобігання заколоту є потужним емоційним кроком, вважає Валентин Кім.
Раніше журналісти видання Bild провели власне дослідження і визначили низку основних відмінностей, за якими можна відрізнити диктатора країни-агресора Росії Володимира Путіна від його двійників. Мовиться, що справжній Путін останнім часом майже ні з ким не зустрічається. Його поїздки та заходи, які він відвідує сам, поодинокі.
Євген Комаровський
Євген Комаровський - дитячий лікар, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії і телеведучий.
Методика доктора Комаровського по догляду та вихованню дитини відрізняє простота, доступність, ефективність і адаптованість до сучасних умов і вітчизняної ментальності.
Автор численних наукових праць, а також науково-популярних статей і книг, найвідоміша з яких - "Здоров'я дитини і здоровий глузд його родичів".
Більше новин:
- Публіцист оцінив версію з двійником Путіна на параді в Москві на 9 травня
- "У Мінську зустрічав людей-копій Лукашенка": політик розповів, чи є у диктатора двійник
- Путін перестав боятися, або просто не шкодує двійників
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред