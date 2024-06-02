"Говорить гірше, ніж раніше": Комаровський висловився про стан здоров'я Путіна

Сподіватися на передчасну кончину диктатора РФ українцям не треба, каже Євген Комаровський.

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Євген Комаровський оцінив стан здоров'я Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Відомий лікар Євген Комаровський висловився з приводу стану здоров'я російського диктатора Володимира Путіна.

В інтерв'ю Дмитру Гордону педіатр відповів на запитання про те, як він оцінює стан здоров'я Путіна.

Як відомо, діагнози і хвороби російського диктатора часто обговорюють у світових ЗМІ, а нещодавно виникли чутки про його смерть.

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"Думаю, що він не в холодильнику. Це точно. Думаю, що сподіватися на його передчасну кончину українцям не треба", - підкреслив лікар.

Він звернув увагу на те, що судячи з опублікованих відео, Путін продовжує говорити досить зв'язно.

"Це один із таких критеріїв. Виглядати можна як завгодно, аж до того що намалюють, підмажуть, а ось говорити досить складно. Говорить гірше, ніж раніше, але все одно говорить. Когнітивна функція в нього збережена", - сказав Комаровський.

Раніше психолог розкрив несподіваний діагноз Путіна. Для Володимира Путіна запобігання заколоту є потужним емоційним кроком, вважає Валентин Кім.

Раніше журналісти видання Bild провели власне дослідження і визначили низку основних відмінностей, за якими можна відрізнити диктатора країни-агресора Росії Володимира Путіна від його двійників. Мовиться, що справжній Путін останнім часом майже ні з ким не зустрічається. Його поїздки та заходи, які він відвідує сам, поодинокі.

Євген Комаровський Євген Комаровський - дитячий лікар, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії і телеведучий. Методика доктора Комаровського по догляду та вихованню дитини відрізняє простота, доступність, ефективність і адаптованість до сучасних умов і вітчизняної ментальності. Автор численних наукових праць, а також науково-популярних статей і книг, найвідоміша з яких - "Здоров'я дитини і здоровий глузд його родичів".

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