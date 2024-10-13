Ледь не звалилася під стіл: російська телеведуча жорстко зганьбилася

Ведуча "Першого каналу" мало не провалилася під час прямого ефіру.

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Ведуча Катерина Андрєєва зганьбилася в прямому ефірі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російська телеведуча пропагандистського "Первого канала" Катерина Андрєєва зганьбилася в прямому ефірі. Вона читала новини і в цей момент мало не впала під стіл. Курйозне відео вже розлетілося в Мережі.

Про це стало відомо сьогодні, 13 жовтня. Як пишуть росЗМІ, платформа, на якій сиділа Андрєєва, не витримала такої напруги і провалилася. На відео видно, що це стало справжнім шоком для ведучої і вона була в жорсткому подиві.

Після цього ведуча спробувала приховати цей інцидент, швидко піднялася і продовжила читати новини. Але відео з цим курйозним випадком збереглося.

відео дня

Дивіться відео з ганебним падінням ведучої "Першого каналу":

Ведуча Катерина Андрєєва зганьбилася в прямому ефірі / фото: скріншот

Позиція Катерини Андрєєвої у війні проти України

Катерина Андрєєва у 2022 році підтримала жорстокий напад Росії на Україну. 8 липня того ж року вона потрапила до санкційного списку Канади "російських агентів дезінформації" за "сприяння і підтримку неспровокованого і невиправданого вторгнення Росії в Україну", пише Вікіпедія.

19 жовтня 2022 року Україна внесла Андрєєву до санкційного списку за "поширення наративів відповідно до кремлівської пропаганди з метою виправдання дій Росії", а також за "підтримання інформаційної політики, яку висвітлюють на "Первом канале", про події в Україні, виправдовуючи агресивну політику путінського режиму".

Раніше Фонд боротьби з корупцією, створений російським опозиціонером Олексієм Навальним, вніс Андрєєву до скороченого топ-200 списку корупціонерів і розпалювачів війни, з пропозицією ввести проти неї міжнародні санкції.

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