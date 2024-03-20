Британія може відправити свою армію в Україну: ексміністр Воллес назвав умови

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що відправлення британських військ до України "не можна виключати".
"Ми повинні використовувати фразу "ми не можемо виключити". Зрештою, частина стримування - це двозначність, щоб противник думав, як далеко ми зайдемо і що будемо робити. Це те, що Путін робить майстерно - він змушує всіх здогадуватися. Важливо, щоб ми ніколи не закривали шляхи і змушували людей гадати", - сказав Воллес для Daily Mail.
За його словами, фіктивні вибори в Росії показали, що очільник Кремля - найближчий до Адольфа Гітлера в цьому поколінні.
"Найкраще - це переконатися, що він розуміє, що ми вважаємо те, що він робить в Україні, дуже і дуже серйозним", - наголосив колишній керівник британського Міноборони.
Які країни можуть відправити війська в Україну
Нагадаємо, що Еммануель Макрон прямо висловився про відправку військ в Україну. У Парижі "немає лімітів", тому Франція готова реагувати залежно від того, як буде реагувати Росія, заявив французький президент.
В Білому домі зробили важливу заяву про відправку військ НАТО до України. В Білому домі висловити позицію про те, що країни-члени НАТО мають самостійно визначии свою позицію щодо введення військ на територію України.
Париж готовий перекинути 20 тисяч "багнетів" в Україну. Військовий експерт також підкреслив, що розміщення французьких військ уздовж Дніпра показало б для РФ "червону лінію", тобто перехід на територію правобережної України.
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