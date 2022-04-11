Bloomberg відмовився від російськомовної версії новин/ bloomberg.com

Інформаційне агентство Bloomberg на невизначений термін припинило випуск новин російською мовою, повідомляє його офіційний Twitter.

З 11 квітня Bloomberg припинив публікувати новинні повідомлення російською. Поки таке рішення було схвалене на невизначений термін.

Агентство отримало проблеми з роботою в РФ після початку війни проти України. На початку березня Bloomberg оголосив про зупинку роботи російської редакції. У компанії вирішили не піддавати команду журналістів проблемам через фактичне введення військової цензури.

Через розв'язування війни Bloomberg також закрив доступ до всіх продуктів компанії на території Росії і Білорусії. Клієнти агентства не можуть використовувати термінали та електронні торгові платформи Bloomberg.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також: