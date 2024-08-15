Авіакатастрофа винищувачів Rafale у Франції: Макрон повідомив деталі

У Франції розбились два винищувачі, президент Макрон розповів про деталі трагічного інциденту.

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У Франції розбились два винищувачі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Два французькі винищувачі розбились напередодні у горах, інцидент стався між горами Воґези та Мьорт-і-Мозель. Про це в соцмережі Х повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

За словами чиновника, трагедія трапилась ще вранці.

"Аварія за участі двох Rafales 3/4 Aquitaine Transformation Squadron сталася в Мьорт-і-Мозель. Одного з пілотів знайшли, пошуки інших тривають", - йдеться у повідомленні. відео дня

Як повідомляють західні ЗМІ, аварія трапилась після того, як один з літаків повертався після дозаправки з Німеччини та зіткнувся з іншим повітряним судном. В одному винищувачі було дві людини, в іншому був один пілот.

"Один пілот встиг катапультуватися перед катастрофою. Поранений підполковник перебуває у свідомості і, як повідомляється, був доставлений до лікарні Тула. Інших військовослужбовців (лейтенанта і капітана) наразі розшукують служби з надзвичайних ситуацій. Це студент-пілот та його інструктор", - розповіли в Міністерстві оборони країни.

Спецслужби Франції не розголошують точне місце падіння літаків, але кажуть, що це трапилось в лісі між горами, де вже знайшли багато уламків.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після закінчення пошукової експедиції були знайдені тіла пілотів, яких шукали раніше.

"Ми з сумом дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіра та лейтенанта Маттіса Лоренса внаслідок авіакатастрофи під час навчальної місії Rafale. Нація розділяє горе їхніх сімей і братів по зброї на авіабазі 113 у Сен-Дізьє", - написав він у мережі Х.

Винищувач Rafale Дассо "Рафаль" (фр. Dassault Rafale, букв. "Шквал") - французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією "Dassault Aviation". Здійснив перший політ 4 липня 1986 р. З 2000 р. експлуатується ВПС і ВМС Франції. У 2009 році Міністерство оборони Франції замовило додатково 60 винищувачів. Також укладено контракт на постачання винищувачів до Бразилії.

Авіакатастрофи у світі - останні новини

Нагадаємо, раніше в Бразилії розбився пасажирський літак, на борту було 60 людей, нажаль, всі вони загинули.

Нагадаємо, 27 липня під час навчального польоту розбився літак К-10 Swift. Внаслідок аварії загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Також 19 травня в іранській провінції Східний Азербайджан зазнав аварії гелікоптер Мі-171, на борту якого перебував президент Ірану Ібрахім Раїсі. Вертоліт здійснив жорстку посадку поблизу міста Джольфа, за 600 км на північний захід від Тегерана.

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