УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Авіакатастрофа винищувачів Rafale у Франції: Макрон повідомив деталі

Степан Гафтко
15 серпня 2024, 02:50
25
У Франції розбились два винищувачі, президент Макрон розповів про деталі трагічного інциденту.
Авіакатастрофа винищувачів Rafale у Франції: Макрон повідомив деталі
У Франції розбились два винищувачі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Два французькі винищувачі розбились напередодні у горах, інцидент стався між горами Воґези та Мьорт-і-Мозель. Про це в соцмережі Х повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

За словами чиновника, трагедія трапилась ще вранці.

"Аварія за участі двох Rafales 3/4 Aquitaine Transformation Squadron сталася в Мьорт-і-Мозель. Одного з пілотів знайшли, пошуки інших тривають", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Як повідомляють західні ЗМІ, аварія трапилась після того, як один з літаків повертався після дозаправки з Німеччини та зіткнувся з іншим повітряним судном. В одному винищувачі було дві людини, в іншому був один пілот.

"Один пілот встиг катапультуватися перед катастрофою. Поранений підполковник перебуває у свідомості і, як повідомляється, був доставлений до лікарні Тула. Інших військовослужбовців (лейтенанта і капітана) наразі розшукують служби з надзвичайних ситуацій. Це студент-пілот та його інструктор", - розповіли в Міністерстві оборони країни.

Спецслужби Франції не розголошують точне місце падіння літаків, але кажуть, що це трапилось в лісі між горами, де вже знайшли багато уламків.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після закінчення пошукової експедиції були знайдені тіла пілотів, яких шукали раніше.

"Ми з сумом дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіра та лейтенанта Маттіса Лоренса внаслідок авіакатастрофи під час навчальної місії Rafale. Нація розділяє горе їхніх сімей і братів по зброї на авіабазі 113 у Сен-Дізьє", - написав він у мережі Х.

Винищувач Rafale

Дассо "Рафаль" (фр. Dassault Rafale, букв. "Шквал") - французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією "Dassault Aviation". Здійснив перший політ 4 липня 1986 р. З 2000 р. експлуатується ВПС і ВМС Франції. У 2009 році Міністерство оборони Франції замовило додатково 60 винищувачів. Також укладено контракт на постачання винищувачів до Бразилії.

Авіакатастрофи у світі - останні новини

Нагадаємо, раніше в Бразилії розбився пасажирський літак, на борту було 60 людей, нажаль, всі вони загинули.

Нагадаємо, 27 липня під час навчального польоту розбився літак К-10 Swift. Внаслідок аварії загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Також 19 травня в іранській провінції Східний Азербайджан зазнав аварії гелікоптер Мі-171, на борту якого перебував президент Ірану Ібрахім Раїсі. Вертоліт здійснив жорстку посадку поблизу міста Джольфа, за 600 км на північний захід від Тегерана.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Франция авіакатастрофа Еммануель Макрон
Реклама

Головне за день

Потужний шторм не відступає: в Україні сильно затягується магнітна буря

Потужний шторм не відступає: в Україні сильно затягується магнітна буря

03:24 Синоптик
"Шансів втримати не було": РФ окупувала ще два населених пункти

"Шансів втримати не було": РФ окупувала ще два населених пункти

03:10 Україна
Ми стримувались занадто довго: генерал США про бої в Курській області

Ми стримувались занадто довго: генерал США про бої в Курській області

01:05 Війна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вже є перше ураження: авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - Forbes 5112

Вже є перше ураження: авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - Forbes

Ніби помер : шанувальники не впізнали чоловіка померлої Анастасії Заворотнюк 3497

"Ніби помер": шанувальники не впізнали чоловіка померлої Анастасії Заворотнюк

У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська 2427

У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська

Масаж для обличчя від зморшок: японки поділились дивовижним лайфхаком 2253

Масаж для обличчя від зморшок: японки поділились дивовижним лайфхаком

Останні новини

04:00

Авангард іде вперед: ЗСУ надовго в Курській області – несподіваний прогноз

03:30

У Ніколаса Карми округлилися очі: TAYANNA озвучила вартість свого луку

03:24

Потужний шторм не відступає: в Україні сильно затягується магнітна буря

03:10

"Шансів втримати не було": РФ окупувала ще два населених пункти

03:03

Жінка здивувала лайфхаком, як легко очистити крани від нальоту

Путін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – КочетковПутін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – Кочетков
02:50

Авіакатастрофа винищувачів Rafale у Франції: Макрон повідомив деталі

02:30

"Зрадили, кинули": Настя Приходько висловилася про Влада Яму і Потапа

02:20

Ексохоронці Януковича та нацгвардієць: СБУ викрила агентурну мережу РФ

02:00

Немає ні хвороби, ні допомоги ЗСУ: колишній продюсер Олега Винника викрив втікача

Реклама
01:38

Ініціатива зі сторони РФ: через бої на Курщині росіяни хочуть обмін полоненими

01:31

Гарріс vs Трамп: Золотарьов оцінив, у кого більше шансів перемогти на виборах у СШАВідео

01:05

Ми стримувались занадто довго: генерал США про бої в Курській області

01:02

Мінус 4 аеродрома за ніч: Генштаб опублікував дивовижні подробиці ударів по РФ

00:38

Помер Кончаловський: у родині путініста Михалкова сталося горе

00:36

Суперкубок УЄФА: Реал переміг Аталанту із прем'єрним голом Мбаппе

00:05

Чернишов терміново перервав траур: дружина Пєскова сильно захворіла

00:00

Україна готова до прийому біженців з РФ: у Мінінтеграції повідомили деталі

14 серпня, середа
23:37

Надзвичайна ситуація в галузі захисту здоров'я: у ВООЗ повідомили про вірус

23:26

У важкому стані: дружина кинула хворого Преснякова напризволяще

23:12

"Це дало полегшення": як Курська операція допомогла ЗСУ під Бахмутом

Реклама
23:04

"Україна не зацікавлена в окупації": у Зеленського назвали мету боїв на Курщині

22:52

Строковик РФ під Курськом підірвав себе гранатою: ЗСУ врятували його

22:33

Росія "шукає" українські F-16: що сталося

22:19

"Пиріг Незалежності": 1+1 media та "Сніданок з 1+1" долучаються до творення гастрономічної традиції для кожної української родини

22:17

Німеччина підозрює українця у підриві "Північного потоку": вплив на відносини

22:16

Путініст Володимир Пресняков публічно зізнався, що тяжко хворий - перші деталі

22:11

ДБР розслідуватиме купівлю нерухомості родиною голови "Укренерго" Кудрицького - суд

21:52

Страждала на страшну хворобу: померла сестра Арсенія Яценюка

21:45

Мовою ненависної країни: Віра Брежнєва остаточно "закопала" себе на останньому концерті

21:43

Не лише Покровськ: росіяни націлились на ще одне стратегічне місто - що відомо

21:35

Копійчана добавка гарантує 100%-вий результат: як начисто відмити холодильникВідео

21:23

У Києві на Рейтарській стався вибух гранатиВідео

21:17

Зеленський про бої під Курськом: "Досягаємо стратегічної мети"

21:09

Може бути інвалідом: путіністка Кудрявцева поскаржилася на здоров'я

21:02

Не розуміє Зеленського та має конфлікт з ним: західні ЗМІ про Камалу Гарріс

20:58

Дружину відомого українського шоумена запідозрили в четвертій вагітності

20:41

"Завтра мала бути із сім'єю": на фронті загинула госпітальєрка Олександра "Майк" Мулькевич

20:36

Над Одесою стовп диму: росіяни вдарили по місту ІскандеромВідео

20:35

Вчитель загубив важливий предмет, треба його знайти за 7 секунд: загадка на уважність

20:02

Операція в Курській області: ЗСУ звільнили ще 4 села і просуваються далі - BILD

Реклама
19:56

Можливий удар найближчим часом: РФ спорядила ракетами кораблі і "Тушки", подробиці

19:39

В Україну повертається пекельна спека: коли "розсмажить" до майже +40

19:20

Як не угробити дорогу техніку: скільки може працювати генератор без перервиВідео

19:16

Наступ ЗСУ на Курськ: у Зеленського назвали головну ціль операції

19:15

Чорні плями на помідорах - не біда: врятувати врожай ще можна

19:10

Як Україна переграла ПутінаПогляд

19:04

Адвокат Коломойського звинувачує слідство в маніпуляціях і підміні фактів

18:56

Багато хто зможе знайти себе: які прізвища найпопулярніші в Україні - ТОП-10Відео

18:50

У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська

18:49

Коли краще викопувати картоплю згідно з місячним календарем

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломки
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти