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Залякування та вбивства: рашисти готують провокації в Мелітополі на 9 травня

7 травня 2022, 00:05

За словами міського голови, російські військові хочуть звинуватити наших захисників у залякуванні і вбивстві учасників святкувань Дня Перемоги.

Війська РФ
Війська РФ готують провокації в Мелітополі на 9 травня / Reuters

Рашисти готують в Мелітополь провокації на 9 травня, вони планують після цього звинуватити українських бійців, заявив голова Мелітополя Іван Федоров.

"Я вважаю, що розрив шаблону відбувається навіть у тих, хто був згоден змиритися з окупацією після того, як в місті починають прищеплювати радянську риторику і символіку. Мелітополь - це сучасне, проєвропейське місто", - заявив Федоров.

За словами міського голови, російські військові хочуть звинуватити наших захисників у залякуванні і вбивстві учасників святкувань Дня Перемоги.

"З 2014 року, наскільки б не було важко, в місті святкували 9 травня з повагою до наших ветеранів і ніколи нікому не було небезпечно", - додав міський голова.

Як повідомляв Главред, з початком окупації жителі Мелітополя показали ворогові мирний опір, але потім, у відповідь на терористичні дії росіян, розпочали партизанський рух.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що, за даними розвідки, підтверджено знищення 100 окупантів. На тілах убитих виявляли ножові та вогнепальні поранення. Росіяни намагаються всіляко приховати цей акт опору.

Нагадаємо, посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Карпентер заявив, що Росія планує анексувати до середини травня три області України - Донецьку, Луганську та Херсонську.

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