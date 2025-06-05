В якому стані перебуває Кримський міст після операції СБУ: в ВМС розкрили деталі

В ВМС України розкрили, як СБУ вдалося здійснити підрив Кримського мосту, та розповіли, чому його подальша експлуатація може бути небезпечною.

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В якому стані перебуває Кримський міст після операції СБУ / Колаж Главред, фото: Telegram-канал Сергія Братчука, скріншот із відео

Про що сказав Плетенчук:

СБУ вдалось провести операцію з розряду "Місія неможлива"

Точна інформація про стан Кримського мосту уточнюється

РФ зробила альтернативний шлях до Криму через окуповані території України

Підрив підводної частини Кримського мосту був здійснений попри щільну систему охорони об'єкта. Вибухівку вдалося доставити і закласти, обійшовши охорону ФСБ, поліцію та інші служби. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Це з розряду "Місія неможлива", але обійшлося без Тома Круза… Навіть якщо це відбувалося під водою, це фантастично. Тому що, нагадаю, росіяни роками топили купу різноманітних конструкцій навколо цього мосту само для того, щоб максимально ускладнити подібні операції. Проте, по факту ми бачимо, що це не призвело до успіху", - наголосив Плетенчук. відео дня

Плетенчук зазначив, що наразі точна інформація щодо функціонування мосту уточнюється. Однак, за його словами, після такого інциденту його подальша експлуатація без ретельної перевірки є вкрай ризикованою, оскільки конструкція зазнала пошкоджень.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук наголосив, що якщо окупаційна влада в Криму вирішила дозволити рух мостом, ризикуючи життям людей, то в майбутньому хтось із них нестиме відповідальність і за можливі жертви.

Він також зауважив, що після попередніх ударів повністю відновити залізничну частину мосту окупантам не вдалося, адже повноцінно функціонувала лише автомобільна смуга. Усвідомлюючи цю вразливість, росіяни інвестували у будівництво альтернативної залізниці з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Криму, яку розглядають як резервний шлях у разі втрати Керченського мосту.

Що відомо про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Підрив Кримського мосту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України 3 червня здійснила вже третій удар по Керченському мосту. Як повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, цього разу вдалось уразити одну з найскладніших інженерних ділянок споруди.

Попри це, за його словами, міст і надалі залишатиметься функціональним, оскільки має значний запас міцності як гідротехнічна споруда. Водночас збільшиться кількість обмежень щодо його експлуатації.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав громадян Росії, які незаконно перебувають на території тимчасово окупованого Криму, якнайшвидше залишити півострів.

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Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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