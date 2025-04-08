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"Танцював, співав та любив бігати": у Кривому Розі прощаються із 3-річним Тимофієм

Юрій Берендій
8 квітня 2025, 12:19
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Трирічний Тимофій обожнював малювати та найбільше мріяв про повернення його батька з фронту.
'Танцював, співав та любив бігати': у Кривому Розі прощаються із 3-річним Тимофієм
Удар РФ по дитячому майданчику- у Кривому Розі прощаються із 3-річним Тимофієм / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Свої

8 квітня у Кривому Розі прощаються з трирічним Тимофієм, який загинув 4 квітня внаслідок російського ракетного удару по дитячому майданчику. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Того дня хлопчик гуляв із бабусею. Коли почалась повітряна тривога, вони поверталися додому. Вибух стався, коли вони вже були біля під’їзду. Тимофія намагались врятувати, але він помер. Бабуся отримала поранення, її госпіталізували, зараз її стан стабільний.

Дивіться відео прощання із Тимофієм:

відео дня
'Танцював, співав та любив бігати': у Кривому Розі прощаються із 3-річним Тимофієм

Трирічний Тимофій із Кривого Рогу, якого вбила ракета російської армії, мріяв, аби тато повернувся живим із фронту. Він обожнював малювати та так швидко бігав, що прадід ледве встигав за ним. Про це повідомляє видання ТСН.ua, яке зв'язалося з родиною хлопчика.

Прадід Тимофія Василь Григорович, ледь стримуючи сльози, розповів, що у момент удару хлопчик з бабусею вже підходили до дверей під’їзду, але не встигли зайти — вибух забрав у нього правнука.

"Він мріяв, щоб його батько був живим. Його тато воює. Онук і танцював, і співав, особливо любив бігати. Такий шустрий, хоч і повненький. Був. Так бігав, що я його не наздоганяв", - каже Василь Григорович.

Прадід загиблого Тимофія розповів, що в момент вибуху бабуся з хлопчиком вже підходили до дверей під’їзду — залишалося лише відчинити й зайти.

"Якби встигли, він був би живий", — каже прадід хлопчика крізь сльози, зазначаючи, що не вистачило буквально кількох секунд.

Також, за його словами, родина Тимофія проживала за кордоном протягом трьох років, а додому повернулася приблизно пів року тому.

Удар по Кривому Рогу 4 квітня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російську ракетну атаку на Кривий Ріг і сьогоднішній обстріл України.

У Кривому Розі в понеділок, 7 квітня, відбулося прощання з дітьми, які загинули під час ракетного удару по місту 4 квітня. Тоді балістична ракета з касетними боєприпасами, яку запустили російські окупанти, влучила біля дитячого майданчика поруч з житловими багатоповерхівками. Внаслідок удару загинули 19 людей, з яких 9 – діти.

Росія нібито завдає ударів лише по військових об'єктах, і так було під час обстрілу Кривого Рогу. Ніяких ударів по соціальних об'єктах країна-агресорка начебто не наносить. Таку цинічну заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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