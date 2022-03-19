Росіяни обрали найбезглуздіший спосіб дій - Арестович

Арестович висловився про РФ / УНІАН

Росіяни обрали найбезглуздіший спосіб дій - вони атакують і втратять ще 10 тисяч осіб, заявив радник президента Олексій Арестович.

"Росіяни вибрали найбезглуздіший спосіб дій - вони атакують і втратять ще 10 тисяч осіб. Вони погодяться на переговори після ще однієї спроби що-небудь захопити. Навіщо це робити - питання російського народу до свого керівництва. Наші умови, що висуваються на переговорах, містять багато сюрпризів для українського суспільства. Ми не дамо Путіну реалізовувати свої хотілки через кров, пролиту в Україні", - сказав чиновник.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.