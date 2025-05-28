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"Прийшло все місто": в Житомирській області попрощалися з дітьми, яких вбила РФ

Маріна Фурман
28 травня 2025, 19:51
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Тамара та Станіслав навчалися в музичній школі, а Роман — обожнював історію України та фізику.
прощание с детьми
Під час масованої атаки на Житомирщині загинуло троє дітей / Колаж: Главред, фото: Ліцей №1, скріншот із відео

Основне:

  • У Житомирській області попрощалися з трьома дітьми з однієї родини
  • Діти загинули внаслідок ворожої атаки 25 травня
  • Батьки дітей вижили, але мати знаходиться у лікарні у важкому стані

У середу, 28 травня, у місті Коростишів Житомирської області відбулося прощання із трьома дітьми родини Мартинюків, які загинули внаслідок ворожої атаки вночі проти 25 травня. Усі вони – з однієї багатодітної родини, повідомляє Суспільне.Житомир.

Прощання з дітками проходило у місцевому будинку культури.

відео дня

"Тяжка подія для кожного жителя нашої громади. Ця трагедія сталася з багатодітною родиною, яка ростила п'ятьох дітей. Прекрасна родина за відгуками сусідів та інших жителів громади. Двоє старших дітей живуть окремо, тому їх у будинку не було під час удару. Були батьки та троє молодших дітей. Дітки загинули", — сказав журналістам виконувач обов'язків Коростишівського міського голови Юрій Денисовець.

Він додав, що батьки дітей вижили, мама у важкому стані — її вчора успішно прооперували.

Тато дітей отримав не такі серйозні ушкодження, він був присутній на похованні.

Відомо, що матір загиблих дітей працювала вчителькою. За словами однієї з жительок міста, сім'я Мартинюків мала прекрасних дітей, а тому дуже складно усвідомлювати, що вони загинули.

Молодші діти – Тамара та Станіслав – були учнями Коростишівської дитячої музичної школи.

"Буквально на днях мав бути випускний вечір, на якому ми двох наших учнів нагороджували б за успішне навчання. Вони були здібні, талановиті і великі молодці – вони навчалися у своєї рідної тітки у класі домри. Усі ми всі в скорботі й щиро співчуваємо родині, яка втратила трьох своїх дітей", – сказала виконувачка обов'язків директора Коростишівської дитячої музичної школи Катерина Горобчук.

Викладачка музичної школи додала, що Тамара – була відмінницею, була кращою в класі та завжди була улюбленицею вчителів.

Директор ліцею, де навчалися діти пригадує, що 17-річний Роман готувався до НМТ та палко захоплювався історією України. Він завжди доводив свою думку. Також обожнював уроки фізики.

Тим часом кореспондентка hromadske передає, що аби покласти квіти до трун вишукувалася довжелезна черга. Букети, здавалося б, могли повністю заповнити приміщення, якби їх швидко не прибирали, аби звільнити місце для нових.

"Стільки людей. Схоже, прийшло все місто", — говорили жінки, які чекали своєї черги на вулиці, щоб попрощатися з дітками.

Масований удар Росії по Україні 25 травня - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на неділю, 25 травня, окупаційні війська РФ здійснили масовану повітряну атаку із застосуванням ракет і БПЛА типу "Шахед" на низку українських регіонів. Під ворожий удар потрапили Київ, Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Одеська, Миколаївська та Харківська області.

Пізніше зʼясувалося, що в Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини. За даними рятувальників, діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували.

В коростишівському ліцеї №1 імені Густава Олізара, де навчалися діти розповідали, що Росія вбила одинадцятикласника Романа, шестикласницю Тамару та третьокласника Станіслава. Учителі загиблих дітей казали, що в 17-річного Романа незабаром мав бути випускний – хлопець завершував навчання в школі.

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