'Розлютить Путіна до смерті': у ЗМІ назвали крок України, який зруйнує гордість РФ

Знищення Керченського мосту завдало б нищівного військового і політичного удару РФ.

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У Sky News розповіли, який крок України стане нищівним для Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Коротко:

Знищення Керченського мосту дуже розлютило б Путіна

Міст добре охороняється, тому потрібні високоточні далекобійні ракети, такі як Taurus

Чотири-п’ять ракет можуть створити велику діру в мосту і надовго вивести його з ладу

Знищення Керченського мосту стало б нищівним ударом як з військової, так і з політичної точки зору, а також "розлютило б Путіна до смерті". Для реалізації цього завдання Україна потребує німецьких крилатих ракет Taurus. Про це заявив військовий аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.

За словами експерта, українські сили вже двічі атакували міст: вперше за допомогою вантажівки з вибухівкою, а вдруге — морськими безпілотниками. Ці атаки завдали шкоди конструкції, однак не зруйнували її повністю.

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Кларк зазначив, що зараз міст дуже добре охороняється, тому прорвати його захист можливо лише за допомогою високоточних далекобійних ракет. Він наголосив, що ракети Taurus, які перебувають на озброєнні Німеччини, здатні здійснити таку операцію.

"Якщо їм вдасться обстріляти міст чотирма чи п’ятьма ракетами Taurus, вони можуть зруйнувати цей міст і надовго залишити в ньому велику діру", - стверджує Кларк.

Аналітик нагадав, що до будівництва мосту сполучення між Кримом і Росією здійснювалося лише поромами. Після анексії Криму у 2014 році Москва побудувала міст, який став не лише логістичним, а й ідеологічним символом російського контролю.

"Коли росіяни незаконно захопили Крим, вони побудували цей дуже довгий міст, який є гордістю та радістю Путіна. І він проїхав по ньому на великій вантажівці, щоб показати, наскільки це важливо. Справа в тому, що міст є абсолютно законною військовою ціллю, оскільки це незаконний міст", - пояснив Кларк.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Міст забезпечує транспортування військових вантажів із Росії в Крим, а звідти — далі на північ, у райони Запорізької та Херсонської областей. Він є критично важливою ланкою в логістичному ланцюгу російських військ.

"Знищення цього мосту матиме стратегічний вплив, але водночас величезний символічний. І це розлютить Путіна до смерті", - додав аналітик.

Знищення Кримського мосту - новини за темою

Як повідомляв Главред, 25 квітня 2025 року українські дрони уразили РЛС до комплексу С-400 у тимчасово окупованому Криму. Полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що це може свідчити про підготовку до знищення Кримського мосту.

Також керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що у 2024 році знищити Кримський міст не вдалося, хоча шанси були. Щодо 2025 року він відповів коротко: "Не знаю".

Крім цього, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що єдиною причиною, чому незаконно зведений Кримський міст досі не зруйнований, є потужна система його захисту. Росіяни активно охороняють об’єкт, регулярно перекриваючи рух через загрозу з повітря.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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