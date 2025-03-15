'Подарувати' території РФ: експерт сказав, чи змусять Україну піти на такий крок

Україна може повернути свої території, але потрібна зброя.

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Примус України до територіальних поступок / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне із заяви дипломата:

Україну не можуть змусити "подарувати" території Москві

Максимум, на який може піти Україна – угода про припинення вогню

Якщо в України буде зброя, то вдасться повернути всю територію

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко відповів на питання, чи є примус України до територіальних поступок Росії неминучим та які території, найімовірніше, Україну можуть змусити "подарувати" Москві.

За його словами, жоден український політик не може на таке погодитися.

"І я не думаю, що знайдеться хтось, хто може підписати документ, де буде написано, що Україна дарує Росії Крим чи Донецьку область, чи Луганщину. Це нонсенс, такого в принципі бути не може", - сказав він на чаті в Главреді.

На його думку, що дійсно може бути - це угода про припинення вогню.

"Такий документ має підписуватися не політичним керівництвом країни, а на рівні військових. Це той максимум, на який може піти Україна, залишаючи абсолютно відкритими питання щодо територій, щодо їхнього повернення тощо. Як ми це будемо робити, залежить від нас: чи то у військовий спосіб, чи то в дипломатичний - життя покаже", - зауважив Огризко.

Він також припустив, яка ймовірність того, що Україна зможе повернутись до кордонів 1991 або 2022 року.

"Це залежатиме від того, які інструменти будуть в України. Якщо говорити про військовий шлях повернення територій, і ми матимемо необхідну зброю, то я рекомендую слухати те, що говорять наші військові. Раніше це говорив генерал Залужний, тепер це говорить генерал Сирський: якщо в нас буде зброя, ми повернемо всю українську територію і зробимо на російській території буферну зону", - підкреслив ексміністр закордонних справ України.

Дивіться відео чату з Володимиром Огризком, в якому він оцінив перспективи припинення вогню в Україні:

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що нині в України є хороша можливість завершити війну. При цьому зробити це можна швидко.

Андрій Єрмак повідомив, що під час переговорів у Саудівській Аравії Україна та США обговорили рамки майбутніх перемовин щодо завершення війни, проте конкретні питання, зокрема територіальні поступки, не піднімалися.

Водночас, політичний експерт Тарас Загородній вважає, що у президента США Дональда Трампа немає інструментів для того, щоб швидко розв‘язати проблему війни в Україні.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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